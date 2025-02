Minister školstva Tomáš Drucker: Viem si predstaviť zákaz sociálnych sietí do 16 rokov aj na Slovensku

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

BRATISLAVA – V týchto dňoch chodí po regiónoch, kde hovorí o svojich prioritách, ale počúva aj výhrady od ľudí, ktorí v školstve denne pracujú. Ako otec by bol ochotný platiť vyššie dane, ak by išli na platy učiteľov. Samotné peniaze však podľa neho nie sú tým, čo zamestnancov v školstve trápia najviac. O tom, kedy by mohla byť zavedená povinná škôlka pre deti od troch rokov, či na to máme dostatok kapacít a učiteľov, ale aj o probléme duševného zdravia, šikanovaní na školách či moderných technológií v rukách žiakov sme sa rozprávali s ministrom školstva Tomášom Druckerom v druhej časti nášho rozhovoru.

V týchto týždňoch chodíte po regiónoch, kde absolvujete diskusie o školstve. Aké výhrady tam voči slovenskému školstvu počúvate najčastejšie?

- Školstvo vo všeobecnosti je asi prioritou každej krajiny a verím, že aj našej vlády. Pre stranu je školstvo, zdravotníctvo aj sociálna oblasť to, čo mení ľuďom životy, takže pre nás to priorita je. Rozhodol som sa chodiť po regiónoch tak, ako som to urobil už aj v minulosti, keď som pôsobil na ministerstve dravotníctva, pretože treba hovoriť o riešeniach, ktoré sme už priniesli a dovysveliť ich, ale aj o ďalších krokoch, ktoré chceme realizovať. Na rok 2025 som predstavil priority. Ústrednou postavou, keď hovorím o človeku, je pre nás učiteľ. Samozrejme, že je to aj o deťoch, ale deti potrebujú učiteľov na vzdelávanie. Jednoznačne chceme, aby učitelia mali lepšie postavenie a aby mali pre svoju prácu všetko k dispozícii. Určite je to aj o odmeňovaní, novej valorizácii miezd, je to o celoživotnom vzdelávaní, pretože aj učitelia sa potrebujú celoživotne vzdelávať, je to o nedostatku odborných zamestnancov a o tom, čo pre to robíme a akým spôsobom chceme zabezpečiť nový prísun mladých ľudí. To je jedna oblasť, druhá je, že chceme hovoriť o predškolskom vzdelávaní, alebo tzv. predprimárnom vzdelávaní už v ranejšom veku. Aj niektoré krajiny, ktoré sú na západ alebo na sever od nás, sa vrátili k tomu, čo u nás fungovalo pred 40 rokmi a to sú jasle a škôlky. Potrebujeme deti pripraviť na vzdelávací proces. Realizujeme veľkú kurikulárnu reformu, kde už máme 500 škôl a ďalších 500 škôl už máme prihlásených. To sú všetko témy, o ktorých hovorím. A jedna taká moja osobná téma, ktorá je dôležitá, je duševné zdravie a bezpečnosť na školách. Ak hovorím konkrétne o duševnom zdraví, hovorím o množstve podporných opatrení. Situácia sa radikálne zmenila, deti sú vystavené sociálnym sieťam, digitalizácii, poruchám osobnosti. Každá rodina je privátnym celkom a my nemôžeme zasahovať do rodiny, ale musíme sa vysporiadať s tým, ako deti vyrastajú. Mali sme tu, žiaľ, niektoré tragické situácie. To sú všetko výzvy, ktorým čelíme, a preto je pre mňa aj oblasť bezpečnosti na školách priorita. S tým možno súvisí aj posledná časť a tou je umelá inteligencia vo vzdelávaní. Práve pre oblasť detí so špeciálnymi potrebami, pre deti, ktoré sú talentované, nám umelá inteligencia môže ušiť presne na potreby konkrétneho žiaka opatrenia a špeciálny vzdelávací postup, ktorý mu pomôže a potiahne ho vyššie.

To je to, o čom hovoríte vy. Ale o čom najviac počúvate? Sú to práve peniaze, alebo zaznievajú iné priority?

- Budete prekvapená. Robíme to aj s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a sú tam aj združenia základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Je to ucelená súhra nás všetkých. A pán predseda Pavel Ondek mi hovoril, že je prekvapený, ako málo zaujímajú učiteľov mzdy. Ja sa tejto problematike a aj vysvetľovaniu toho, čo pripravujem, venujem veľa, možno až vyčerpávajúco a už sa na to nepýtajú. Ale tých, tém, na ktoré sa učitelia pýtajú, je veľa.

Spomínali ste predprimárne vzdelávanie. V minulosti padol návrh, že škôlky by mohli byť pre deti od troch rokov povinné. V ako štádiu je toto?

- Keď hovoríme o povinnom predprimárnom vzdelávaní, tak dnes ho máme od 5 rokov. Ale už od 1. januára existuje tzv. právo pre dieťa vo veku od 3 rokov na miesto v materskej škole. Mohli by sme povedať, že keď existuje právo, prečo by nemohla existovať aj povinnosť. Ale áno, nie všade na Slovensku máme dostatok kapacít. Podarilo sa nám rozbehnúť plán obnovy, ktorý som po predchodcoch našiel v dezolátnom stave – nevyčerpané peniaze, nezakontrahované, ani 15 % čerpania pre materské školy nebolo využitých a vieme, že končia v roku 2026. Za dva roky sa vtedy neurobilo skoro nič. Nám sa podarilo tie projekty naštartovať, ale nové materské školy po celom Slovensku sa budú dokončovať, a verím, že budeme mať dostatočné kapacity, niekedy koncom roka 2026.

Čo sa týka termínu, tak netlačím na pílu. Zákon, ktorý to presne popíše, bude vychádzať zo skúsenosotí, ktoré máme pri 5-ročnom povinnom predškolskom vzdelávaní. Je tam aj individuálne vzdelávanie doma a podobne. Účinnosť, kedy sa stane predprimárne vzdelávanie povinným pre deti od 4 rokov, bude možno od roku 2027 alebo 2028. A potom až príde od 3 rokov, aby sme na to prešli postupne. Ale samotný zákon a pravidlá chcem predstaviť tento rok.

