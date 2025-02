Optimalizácia stredných škôl ide dobrým smerom: Kraje by však mali viac komunikovať, uviedol Drucker

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Optimalizácia siete stredných škôl (SŠ) ide dobrým smerom, niektoré samosprávne kraje by mali viac komunikovať. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii. Spresnil, že aktuálne má rezort 62 optimalizačných projektov.

"Myslím si, že nie všade prebehla dostatočná komunikácia medzi vedením župy, poslancami a verejnosťou. A je potrebné, aby si aj naďalej toto samosprávne kraje odkomunikovali, práve pred jednotlivými zastupiteľstvami, ktoré majú odsúhlasiť tieto projekty," priblížil minister. Podľa neho je zodpovednosťou zriaďovateľov zabezpečiť jasnú a transparentnú komunikáciu o svojich zámeroch.

Drucker vyzdvihol proces optimalizácie škôl v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jeho predseda Jaroslav Baška spresnil, že sa im podarilo zoptimalizovať už 65 stredných škôl na súčasných 38. Podľa jeho slov by mali o benefitoch optimalizácie diskutovať so školami a samotnými rodičmi regionálni poslanci, ktorí majú kompetencie na zastupiteľstvách. "Vysvetľovať, prečo je to dôležité, aby sa tie finančné prostriedky naakumulovali a lepšie prerozdeľovali na tie školy a na tie odbory, ktoré sú naozaj potrebné pre zamestnávateľov," myslí si Baška. Spájanie a robustnosť siete stredných škôl podporili aj zástupcovia zamestnávateľských zväzov a združení a rodičov. Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský vníma spájanie stredných škôl do väčších celkov pozitívne. Uviedol, že ak sa optimalizácia realizuje efektívne a správne, žiaci budú mať bližšie, dostupnejšie, kvalitnejšie vzdelávanie vo väčšej škole.

Štátny tajomník ministerstva školstva Slavomír Partila ozrejmil, že aktuálne rezort spracováva projekty a do konca marca zriaďovatelia SŠ predložia konečné žiadosti o zmenu v sieti, aby mohla optimalizácia platiť od školského roka 2025/2026. "Niektoré budú mať posunutú účinnosť od 1. septembra 2026, niektoré budú vo fáze rozpracovania projektov a potrebuje prebehnúť komunikácia, aby sa ujasnili práve tie benefity, kvôli ktorým sa táto procedúra robí. Nedávali sme žiadne stresujúce termíny," podotkol Partila. Drucker oznámil zámer optimalizovať sieť stredných škôl už minulý rok. Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi. Zdôraznil, že školy sa nebudú zatvárať.