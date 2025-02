Školskí odborári pokračujú v štrajkovej pohotovosti: Nepresvedčilo ich ani zvyšovanie platov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Školskí odborári pokračujú v štrajkovej pohotovosti. Vládou schválený materiál k zvyšovaniu platov pre pedagógov a odborných zamestnancov si musia preštudovať. Zvolávajú preto mimoriadne zasadnutie Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Uviedol to predseda odborárov Pavel Ondek s tým, že predpokladá nenaplnenie niektorých ich požiadaviek v súvislosti so zvýšením tarifných platov.

"Momentálne naďalej ostáva štrajková pohotovosť," vyhlásil. Mimoriadne zasadnutie by sa podľa jeho slov malo konať v utorok 25. februára, pričom následne odborári zaujmú svoje stanovisko. Ondek pripustil, že rada zväzu vtedy môže rozhodnúť o termíne štrajku. Poukázal aj na to, že mestá a obce nemajú finančné prostriedky na zvyšovanie platov v rámci originálnych školských kompetencií. Odborári tiež podľa jeho slov musia presne vedieť, čo je v texte memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri, ktoré by mal s nimi uzatvoriť rezort školstva.

Dnes som predložil zámer zvýšiť platy všetkým zamestnancom v školstve o 7% + 7% (2025, 2026) Vláda tento zámer... Posted by Tomáš Drucker on Wednesday, February 19, 2025

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR navrhuje zvýšenie platov pre pedagógov a odborných zamestnancov o sedem percent od 1. septembra 2025 a o ďalších päť percent od 1. januára 2026. Zaviesť sa má aj nový nadtarifný spôsob odmeňovania, ktorý v priemere zvýši platy o dve percentá. Zámer zvýšenia platov schválila vláda na stredajšom rokovaní s podmienkou predloženia návrhu na jeho finančné krytie a uzatvorením memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.