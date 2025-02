Vyhadzov poslankyne PS Plavákovej má dohru: Po humbuku v parlamente prišiel radikálny krok! Zasiahne Ústavný súd

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Je to útok na mňa ako na LGBTI osobu, tvrdí Lucia Plaváková (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Ústavný súd prijal na ďalšie konanie moju sťažnosť vo veci vykázania z pléna Národnej rady Slovenskej republiky. Andrej Danko ma vtedy svojvoľne vykázal z rokovacej miestnosti pod zámienkou nálepiek na mojom počítači,“ pripomenula poslankyňa PS. „Namietala som porušenie mojich základných práv, najmä obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu, ale aj zásah do slobody prejavu v spojitosti so zákazom diskriminácie pre moju príslušnosť k LGBTI menšine,“ dodala. Vykazovanie poslancov a poslankýň z pléna parlamentu kvôli ich identite nemá podľa nej v demokratickej spoločnosti čo robiť. Rozhodnutia Ústavného súdu by sme sa vraj mohli dočkať o niekoľko mesiacov.

Podľa informácie z Ústavného súdu o prijatí sťažnosti na ďalšie konanie v časti namietaného porušenia základných práv rozhodol na neverejnom zasadnutí 6. februára III. senát ÚS zložený z predsedu Roberta Šorla a sudcov Martina Vernarského a Ivana Fiačana.

Poslankyňu vlani 25. septembra opakovane vykázali z rokovacej sály NR SR pre nálepky na jej počítači. Dvaja predsedajúci schôdze Andrej Danko (SNS) a Tibor Gašpar (Smer-SSD) nálepky považovali za porušenie rokovacieho poriadku. V reakcii na to zasadal ústavnoprávny parlamentný výbor, ktorý skonštatoval, že nálepky na notebooku môžu byť v rozpore s rokovacím poriadkom.