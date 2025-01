PS chce umožniť predĺženie štúdia na vysokých školách o jeden rok bez platenia školného

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Študenti vysokých škôl (VŠ) by mali dostať možnosť predĺžiť si štúdium v rámci bakalárskeho študijného programu o jeden rok bez nutnosti platenia školného. Presadiť by to chcelo opozičné PS, ktoré do parlamentu predložilo návrh novely zákona o vysokých školách. Za novelou stoja poslanci Národnej rady (NR) SR Dávid Dej a Tina Gažovičová (obaja PS).

"Návrhom zákona sa rozširuje možnosť bezplatného predĺženia štúdia o jeden rok pre všetkých študentov bakalárskeho študijného programu alebo študijného programu, ktorý spája prvý stupeň a druhý stupeň," uviedli poslanci v dôvodovej správe. Podmienkou by bolo pokračovanie v začatom študijnom programe, teda pri štandardnej trojročnej dĺžke bakalárskeho štúdia štvrtý bezplatný rok by musel byť totožný so štúdiom počas tretieho roka štúdia.

Finančné bariéry

Poslanci priblížili, že pre mnohých študentov a ich rodiny sú roky vysokoškolského štúdia finančne náročné obdobie. Novela by podľa PS prispela k odstraňovaniu finančných bariér, a tým by posilnila rovnosť šancí pre všetkých študentov. "Slabá sociálna situácia študenta či jeho rodiny by nemala byť prekážkou pre úspešné dokončenie vysokoškolského štúdia," dodali predkladatelia.

Pripomenuli tiež, že zákon už umožňuje bezplatný rok štúdia navyše pri medzinárodnej mobilite či poberaní sociálneho štipendia. Po novom tiež musí rektor odpustiť školné, ak sa štúdium predlžuje z dôvodu tehotenstva či rodičovstva a starostlivosti o malé dieťa. Cieľom ich návrhu je zvýšiť dostupnosť vysokoškolského vzdelania a zabezpečiť väčšiu flexibilitu pre študentov, ktorí z rôznych dôvodov potrebujú viac času na dokončenie štúdia.