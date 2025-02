Turista v šoku: Za krátku jazdu z bratislavského letiska zaplatil vyše 70 eur! Tento taxikár môže okradnúť aj vás

Letisko Milana Rastislava Štefánika (Zdroj: Profimedia)

BRATISLAVA – Znepokojený turista, ktorý tesne pred Vianocami dorazil na bratislavské letisko, opísal svoj nepríjemný zážitok. Na letisku údajne nastúpil do auta označeného ako „taxi“. Hneď po pár minútach ho zaskočila rýchlo stúpajúca cena na taxametri. Keď konečne dorazili do cieľa, uvedomil si, že sa stal obeťou podvodu.

Paul Mulvey na neznámeho podvodníka upozornil v skupine Foreigners in Bratislava na Facebooku. V príspevku uviedol, že 23. decembra priletel spolu so svojou ženou na bratislavské letisko z írskeho Dublinu. Mali namierené do hotela Clarion Congress na Žabotovej. „Pri výjazde z terminálu stál na obrubníku čierny Mercedes s nápisom taxi na streche. Vodič otvoril kufor auta a zistil, že je v ňom veľký vianočný stromček. Potom naskladal kufre na zadné sedadlo vedľa mojej manželky,“ priblížil Mulvey. O pár minút prišlo ešte väčšie prekvapenie.

Počas cesty do hotela si všimol, že číslo na taxametri stúpa neuveriteľnou rýchlosťou. Domnieval sa však, že suma, ktorú vidí, je v slovenskej mene. „Vzhľadom na to, že vodič absolútne neovládal angličtinu, som mal pocit, že je zbytočné pýtať sa na význam zobrazených súm,“ uviedol muž. Správanie vodiča však označil za nevyspytateľné a dokonca prekračoval rýchlostné limity. „Keď sme dorazili do hotela, usúdil som, že tento drsný pán nie je z tých, s ktorými sa treba hádať, a dal som mu 73 eur. Na recepcii hotela mi oznámili, že cestovné malo byť nižšie ako 20 eur, tak sa ponúkli, že zavolajú na políciu,“ vysvetlil ďalej Mulvey.

Polícia nezakročila

Na miesto prišla polícia, ktorá ale mužovi uviedla, že nie je schopná konať a vraj ide o dobre známy podvod. Mulvey v príspevku zdieľal aj fotografiu auta s ŠPZ AA 522 EL a varoval ostatných, aby si na vodiča dali pozor. „Žiadna krajina si nemôže dovoliť, aby sa niečo také dialo, pretože to z turistického hľadiska prakticky ničí všetky ostatné pozitívne atribúty Slovenska,“ uzavrel muž.

Nejde o ojedinelý prípad

Incident vyvolal v skupine veľký ohlas. Mnoho komentujúcich uviedlo, že k podobným podvodom dochádza na celom svete. „Vitajte vo svete cestovania, toto sa deje všade vo svete,“ napísal jeden z nich. „Aj nás takto oklamali v Ríme,“ pridal sa ďalší. „Každý deň číhajú na letisku a číhajú na nevinných ľudí, ako ste vy. Zaplatíte viac ako za Uber, čo je normálne, pretože je to taxík bez rezervácie, ale zaplatiť vyše 73 eur je smiešne,“ napísala iná komentujúca.