Študent si objednal Uber a zobudil sa stovky kilometrov od školy: Keď zistil cenu, skoro odpadol!

Mladý muž, ktorý si želal zostať v anonymite pod menom James, si počas jazdy pokojne pospal, netušiac, že zadal nesprávnu adresu, informoval portál In the Know. Až po prebudení pochopil, čo sa vlastne stalo. „Keď som sa zobudil, doslova som si myslel, že snívam. Vravím si, toto som predsa nemohol urobiť,“ povedal pre agentúru SWNS študent inžinierstva.

Jazda ho mohla vyjsť na 1 307,64 britských libier, čo je v prepočte približne 1 570 eur. Vodič však situáciu zobral s nadhľadom a cestu mu nakoniec neúčtoval. James mu na oplátku udelil päťhviezdičkové hodnotenie. Po neplánovanom výlete nasadol na vlak späť do Newcastlu, kde ho však pokutovali za to, že cestoval bez lístka. Navyše zmeškal všetky svoje prednášky.

Uber síce nemá stanovený limit vzdialenosti, no platí, že jedna jazda nemôže trvať viac ako štyri hodiny. Vodiči v Spojenom kráľovstve zároveň môžu byť prihlásení do systému maximálne desať hodín denne. Polovicu z toho tak tento šofér strávil bez nároku na odmenu.