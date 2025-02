NEČAKANÝ ZVRAT Zlyhanie bezpečnosti? Ruský veľvyslanec vraj vtrhol na Úrad vlády omylom! Mal si pomýliť dvere

Bratčikov sa nečakane objavil na rokovaní vlády. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Detaily jeho príchodu a ani jeho návšteva rokovania samotná zrejme nebola v pláne, no aj tak k nej prišlo. Reč je o ruskom veľvyslancovi Igorovi Bratčikovovi, ktorý sa šokujúco objavil na stredajšom rokovaní vlády z 12. februára. Už sa objavili prvé vysvetlenia o tom, čo mal znamenať jeho príchod na vládu. Verzia, s ktorou prišlo tlačové oddelenie Úradu vlády je však prinajmenšom prekvapivá.

Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža táto vláda vydrží. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bratčikov sa vo dverách Úradu vlády objavil okolo desiatej hodiny dopoludnia v čase, keď prichádzali ministri na vládu. Príchod veľvyslanca z Ruskej federácie tak nastáva krátko po tom, čo dal Andrej Danko z SNS pocítiť svoju nespokojnosť s vládnutím samotnému premiérovi Robertovi Ficovi otvoreným listom.

Aktualizácia 11:21 - Úrad vlády vysvetľuje nečakaný príchod Bratčikova

Tlačový odbor Úradu vlády SR sa pre Denník N vyjadril k návšteve Bratčikova. Rozuzlenie má však pomerne nečakanú a šokujúcu koncovku. Veľvyslanec podľa všetkého prišiel za Robertom Ficom v kontexte jeho májovej návštevy Ruska, ktorú má dlhodobo naplánovanú. Bratčikov však ale podľa týchto informácií prišiel omylom do zlej budovy.

"Veľvyslanec mal na dnes naplánované stretnutie s riaditeľkou odboru protokolu Úradu vlády SR týkajúce sa pripravovanej účasti predsedu vlády SR Roberta Fica na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnia 9. mája v Moskve," zareagoval pre denník tlačový odbor Úradu vlády.

Moment prekvapenia

Opozícia pritom už niekoľko týždňov od Ficovej návštevy Kremľa hovorí, že vláda svoju poslednú činnosť vyvíja aj na základe "nôt z Ruska". O to viac je príchod Bratčikova na vládu nečakaný a prekvapivý. Nikto z prítomných ministrov však priamo neodpovedal na otázku, čo na rokovaní robí samotný Bratčikov.

O čom sa rokuje na vláde?

Lehota na žiadosť o príspevok pre zariadenia sociálnych služieb by sa mala predĺžiť. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, o ktorom rokuje vláda.

Kabinet by sa mal venovať aj spolufinancovaní podpôr farmárov hospodáriacich v oblastiach s obmedzeniami. Tie by sa mali zvýšiť o 57 miliónov eur na 426,69 milióna eur. Vyplýva to z dôvodovej správy k materiálu Zvýšenie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu intervencie 71.1 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ďalším materiálom zaradeným na rokovanie vlády je zníženie limitu verejných výdavkov Ministerstva dopravy (MD) SR o 13,89 milióna eur. Suma sa rozdelí na zvýšenie limitov pre obce, vyššie územné celky (VÚC), verejné vysoké školy a príspevkovú organizáciu obce.

Ani s jedným z týchto bodov teda priamo nesúvisí "ruská návšteva" rokovania vlády v podobe spomínaného veľvyslanca.