Na západnom Slovensku treba počítať so snehovými jazykmi a závejmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na západnom Slovensku treba v stredu počítať so snehovými jazykmi a závejmi. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do 20.00 h. Informoval o tom na svojom webe. Na Záhorí možno celú stredu očakávať vietor, pre ktorý predbežne až do štvrtka (13. 2.) platí výstraha prvého stupňa.