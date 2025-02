Slovensko zasiahnu prudké mrazy a sneženie: Jar je ešte v nedohľadne, na týchto miestach to bude najhoršie!

(Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA – Podľa najnovších predpovedí má už počas budúceho týždňa dôjsť k prudkému ochladeniu a Slovensko opäť zasiahne poriadna zima. Zvrat v počasí by mohol priniesť sneženie a celodenné mrazy na viacerých miestach.

Najnovšie vyhliadky pre vývoj počasia avizujú, že už v priebehu budúceho týždňa má dôjsť k výraznému ochladeniu a Slovensko môže zasiahnuť sneženie a celodenné mrazy aj v nižších polohách. Rozpad polárneho víru, ku ktorému dôjde budúci týždeň bude predzvesťou príchodu tlakovej níže, ktorá prinesie zimné počasie aj nad Pobaltie, informovalo imeteo.sk.

Protestné zhromaždenie Slovensko je Európa v Bratislave (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Slovensko tak čaká prílev mimoriadne studeného, arktického vzduchu. A hoci meteorológovia avizovali, že v najbližších dňoch bude počasie ešte pomerne stabilné a ovplyvnené tlakovou výšou, ktorá sa rozpadá nad územím Škandinávie, tá práva zima príde až okolo Valentína. Začiatok týždňa sa bude niesť v znamení prevažne slnečného počasia, oblačnosť pribudne iba v niektorých oblastiach.

Model ECMWF avizuje príchod studeného arktického vzduchu aj do Bratislavy (Zdroj: imeteo.sk/ECMWF)

Teploty sa budú pohybovať na úrovni od -2 do -10 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách môže byť ešte chladnejšie. V oblastiach, kde pretrvá celodenný mráz môže teplota klesnúť až pod -15 stupňov Celzia. K prehĺbeniu tlakovej níže dôjde až v polovici budúceho týždňa a rozdelí charakter počasia. Zatiaľ čo nad východnou Európou bude prevládať tlaková níž, západnú Európu bude ovplyvňovať tlaková výš.

Stret týchto dvoch tlakových útvarov spôsobí prúdenie veľmi chladného a vlhkého vzduchu aj do našich končín. Ochladenie avizuje aj model ECMWF, ktorý upresnil, že sneženie by sa tentokrát mohlo dostať aj do nížin. S predpoveďou množstva snehovej pokrývky sú ale meteorológovia zatiaľ opatrní.