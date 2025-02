Vo viacerých okresoch treba počítať s nízkymi teplotami: Klesnúť môžu až na mínus 17 stupňov Celzia

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch Slovenska treba počítať s nízkymi teplotami. Klesnúť môžu až na mínus 17 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

(Zdroj: SHMÚ)

Výstrahy platia pre celý Žilinský kraj a viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického a Prešovského kraja. Teplota tam môže do rána klesnúť na mínus 15, miestami až na mínus 17 stupňov Celzia. "Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," pripomína SHMÚ. Výstrahy platia od stredy od 22.00 h do štvrtka (20. 2.) do 8.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)