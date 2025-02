Tento rok sa talentové prijímačky konajú skôr: Môže to mať negatívny vplyv

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Skoršie konanie prijímacích skúšok na talentové odbory stredných škôl (SŠ) môže mať negatívny vplyv na vzdelávanie niektorých mladých ľudí. Upozornilo na to Centrum vzdelávacích analýz (CVA) na sociálnej sieti. Doteraz bol termín na potvrdenie prijatia na SŠ jednotný pre talentové aj netalentové odbory. Rezort školstva však rozhodol, že v tomto školskom roku sa talentové prijímacie skúšky budú konať o mesiac skôr ako vlani. Prvý termín bude už 24. marca.

"Po novom sa prijímačky na talentové odbory SŠ (umelecké, športové a bilingválne) uskutočňujú skôr ako v minulosti. A čo je dôležitejšie, ak takáto škola uchádzača prijme, ten musí prijatie potvrdiť ešte predtým, než absolvuje prípadné prijímačky na netalentové odbory. Ak uchádzač alebo uchádzačka prijatie potvrdí, prihláška na netalentové odbory sa automaticky zruší," uviedlo CVA.

Poukázalo na to, že súčasné pravidlá môžu viesť k tomu, že mladý človek si podá prihlášku na talentové aj netalentové odbory, hoci jeho preferovanou voľbou sú netalentové odbory, chce tak zvýšiť svoje šance na prijatie. "Po prijatí na talentový odbor potvrdí prijatie z obavy, že na netalentový odbor sa nemusí dostať. Vyberie si istotu prijatia, čo však môže viesť k tomu, že bude študovať odbor, ktorý až tak nechce alebo na ktorý má horšie predpoklady," doplnilo.

Problémom tiež podľa CVA môže byť, že mladý človek si podá prihlášku len na netalentované odbory, pretože je to jeho preferovaná voľba. Ak by v prípade prijatia na talentový odbor prijatie potvrdil, prišiel by o možnosť zúčastniť sa na prijímačkách na netalentový odbor. "V takom prípade sa môže stať, že mladý človek na prijímačkách na netalentované odbory neuspeje. A hoci jeho druhou voľbou mohol byť talentový odbor, miesta už budú obsadené. Nakoniec sa môže stať, že bude študovať odbor, ktorý je veľmi vzdialený od jeho záujmov, preferencií a predpokladov," dodalo.