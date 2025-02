Prečerpávacia elektráreň Málinec je vo fáze štúdie realizovateľnosti, uviedol Taraba

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Projekt prečerpávacej elektrárne Málinec je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti, pričom by mohol priniesť miliardy eur nielen do štátneho rozpočtu, ale aj danej lokalite. Táto oblasť je podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) výhodná, keďže nie je potrebné zatopiť žiadne ďalšie obce a vysťahovať ľudí. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii.

"Nikto nehovorí, že niečo ide robiť, my sme vo fáze realizovateľnosti štúdie, ktorá teraz dokazuje už všetky informácie, že tento projekt vie dotiahnuť obrovské miliardy eur do štátnej pokladnice, vie byť rentabilný na úrovni možno päť až sedem rokov návratnosti a najmä, ktorý má absolútne minimálny vplyv na životné prostredie, pretože by sa to realizovalo v existujúcej vodnej nádrži Málinec, ktorá bola v minulosti postavená," povedal Taraba s tým, že pozemky tejto nádrže sú vo vlastníctve štátu, takže to nebude mať žiaden vplyv na štátny rozpočet.

Vyvrátenie hoaxov v súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárňou Málinec (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Spresnil, že zo siedmich sledovaných lokalít vyhodnotili obec Málinec geológovia z Výskumného ústavu vodného hospodárstva a odborníci zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) ako najlepšiu oblasť na prečerpávaciu elektráreň. Cieľom je realizovať projekt v čo najbližšom období, pričom by mohol byť financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu a podniku VV.

Vodárenský účel nádrže by mal zostať zachovaný

Dušan Abaffy z Výskumného ústavu vodného hospodárstva zdôraznil, že vodárenský účel nádrže v Málinci by mal zostať zachovaný. "Nebude sa strácať význam nádrže z hľadiska zásobovania pitnou vodou, ale dôjde v rámci toho k nejakému dobudovaniu skupinového vodovodu medzi troma veľkokapacitnými zdrojmi Hriňová, Klenovec, Málinec, čím sa stabilizuje daná oblasť aj z hľadiska zásobovania pitnou vodou a dôjde aj k rekonštrukcii týchto dvoch ďalších veľkokapacitných zdrojov," upresnil.

Generálny riaditeľ štátneho podniku VV Peter Molda vidí vo výstavbe tejto elektrárne obrovský potenciál najmä v lepšom využití hydroenergetiky a rovnako aj prínose vo vyregulovaní energetickej energie, ktorá je narúšaná výkyvmi cien elektrickej energie. "Vďaka takejto prečerpávacej elektrárni by sme práve s týmito výkyvmi vedeli efektívne bojovať už z tých prvotných informácií, ktoré máme. Jediná okolitá krajina, ktorá nejakým efektívnym spôsobom dokáže bojovať s týmito výkyvmi, je práve Rakúsko, ktoré disponuje siedmimi alebo ôsmimi prečerpávacími elektrárňami," uzavrel.