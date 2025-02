Rana POD PÁS: Už aj z radov Hlasu sa postavili proti Tarabovmu projektu, zasiahol známy europoslanec

Ondruš sa ozval voči projektu Tomáša Tarabu. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, SITA/Marko Erd)

archívne video

Viac ako 20 tisíc ľudí odmieta Tarabovu prečerpávaciu elektráreň (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Žiadosť stiahnuť celý projekt elektrárne Málinec podal europoslanec za Hlas-SD Branislav Ondruš. Taraba však celú záležitosť vidí úplne inak. Podľa neho je plánovaná vodná elektráreň Málinec najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko, ktorá by z Podpoľania "urobila jeden z najbohatších kútov Slovenska".

"Ak sa samospráva a vyšší územný celok postaví proti tomu, aby do regiónu prišli miliardy, ktoré na podielových daniach prinesú každoročne veľké peniaze do rozpočtov obcí, ak povie samospráva, že nechce, aby ľudia mali prácu, ale aby tam radšej bola chudoba, je to, samozrejme, ich právo," vyjadril sa vicepremiér Taraba na sociálnej sieti.

Ten na poslednej tlačovej konferencii informoval o tom, že projekt prečerpávacej elektrárne Málinec je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti, pričom by mohol priniesť miliardy eur nielen do štátneho rozpočtu, ale aj danej lokalite. Táto oblasť je podľa neho výhodná, keďže nie je potrebné zatopiť žiadne ďalšie obce a vysťahovať ľudí.

Napriek tomu sa však našlo množstvo nespokojných občanov, ktorí sa dokonca prejavili aj vo verejných pripomienkach. Zbierky v kontexte tejto iniciatívy organizovali opozičné strany.

Kritika a žiadosť o stiahnutie priamo z koaličných radov

Šéf envirorezortu však zrejme nečakal, že sa okrem verejnosti a opozičnej scény proti projektu postavia aj ľudia z koaličných strán. Konkrétne tak urobil europoslanec Branislav Ondruš, ktorý žiada stiahnuť celý návrh, a to napríklad aj z dôvodu veľmi silne medializovanej krátkosti času na pripomienkovanie. Tá potrvala len do pondelka 10. februára. Ondrušovi tiež prekáža porušenie predpisov na posudzovanie investícií a nesúlad s právnym výkladom Európskej únie.

Podľa neho dochádza aj k rozporu s koncepciou vodnej politiky už odreportovaného míľnika plánu obnovy. V tomto kontexte pritvrdila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), podľa ktorej môže celý tento projekt "destabilizovať sektor vodárenstva".

Pri skrátení pripomienkovacieho obdobia vraj porušili smernicu

So začatím produkcie elektrárne sa ráta až o desať rokov, čo Ondruša tiež podnietilo voči návrhu ďalej konať. Skrátenie pripomienkového konania o 6 pracovných dní je podľa neho porušením smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády. "Nedôvodným skrátením pripomienkového konania zároveň došlo k výraznému obmedzeniu možnosti dotknutej verejnosti zapojiť sa doň, čím predkladateľ nerešpektuje ani článok 45 Ústavy Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o ústavou garantované práva, resp. postavenie, predkladateľ svojím postupom ignoruje aj ústavné postavenie a z neho vyplývajúce práva samospráv," argumentuje v správe Ondruš.

Branislav Ondruš (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Materiál požaduje celý stiahnuť, chýba vraj zásadný krok, ktorý sa neuskutočnil

"Rozhodnutiu o tzv. strategickej investícii musí predchádzať minimálne štúdia uskutočniteľnosti, čo sa – vychádzajúc z verejných vyjadrení ministra životného prostredia – doteraz neuskutočnilo. Vyhlásenie investičného zámeru za strategický v situácii, v ktorej môže štúdia preukázať neefektivitu verejnej investície, je neodôvodnené a v rozpore s legislatívou," dodal Ondruš.

"Zásadne požadujem materiál ako celok stiahnuť z ďalšieho schvaľovacieho procesu, pretože predkladateľ svojim doterajším postupom realizuje strategickú investíciu v rozpore s právnymi predpismi pre posudzovanie investícií. Táto pripomienka je zásadná," uzavrel svoju pripomienku europoslanec za Hlas.