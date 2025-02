Šok v parlamente: Poslankyňa SaS Bittó Cigániková pomohla koalícii, podporila im zákon! Prišlo jej vysvetlenie

Jana Bittó Cigániková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Podarilo sa im to aj napriek neistým počtom. Parlament v stredu schválil nový stavebný zákon. Ten by mal v mnohých smeroch zjednodušiť súčasný systém, zrýchliť procesy a znížiť byrokratickú záťaž. Legislatíva prešla v parlamente napriek tomu, že koalícia má momentálne vnútorné problémy a nemôže sa už spoliehať na istú parlamentnú väčšinu. V prípade stavebného zákona to však bolo inak – nielen že ho podporili všetci koaliční poslanci, ale aj veľká časť nezaradených poslancov a na prekvapenie mnohých aj opozičná poslankyňa z SaS Jana Bittó Cigániková.

Poslanci schválili nový stavebný zákon, platiť začne od apríla

Nový stavebný zákon tak prešiel s pohodlnou podporou 80 hlasov. Jeho prijatie si pochvaľoval aj minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SSD) "Máme takú širokú celospoločenskú zhodu, akú sme dávno nemali na žiadnom zákone," uviedol. Pre občanov bude nová legislatíva znamenať rýchlejšie a jednoduchšie procesy a menej byrokracie, doplnil šéf rezortu dopravy. Zmeny, ktoré začnú platiť od apríla, pochválil aj starosta bratislavského Ružinova Martin Chren. „Každopádne, ministerstvu dopravy a ministrovi Jozefovi Rážovi a jeho zamestnancom patrí klobúk dolu - na tomto zákone si doteraz vylámal zuby takmer každý doterajší minister. A aj keď to možno bude unpopular opinion, veľmi si vážim aj postoj Janka Bittó Cigániková, ktorá ako jediná opozičná poslankyňa hlasovala za a uprednostnila tak pri dobrom návrhu záujem krajiny pred politikou. Nemusela, ale aj keď to už je zastaraný názor, som presvedčený, že vymedzovať a poukazovať na rozdiely sa dá na tisíc spôsobov, aj je to správne, ale zároveň za správne veci sa zdvihnúť ruka má. Aspoň pred voľbami teda vždy každý politik sľubuje, že bude konštruktívny, po nich to dokáže málokto,“ uviedol Chren.

Samotná poslankyňa SaS svoje rozhodnutie hlasovať za smerácky návrh obhajuje a stojí si za ním. Tvrdí, že nový stavebný zákon sa jej páčil od začiatku a chcela ho podporiť. „Nie som na to žiaden odborník, ale tak, ako mnohým vám, aj mne a mojim blízkym sa už stalo, že museli roky čakať na rozhodnutia, ktoré majú trvať mesiace. A nič sa nedialo. Neviete si pomôcť,“ uviedla. Opísala aj svoje vlastné negatívne skúsenosti. „Som poslankyňa, ale zároveň som aj človek. Bola som podnikateľka. Nikdy som neprestala žiť normálny život, s normálnymi ľuďmi. To, čo stvárali stavebné úrady na ľuďoch bola obyčajná šikana. Píšem v minulom čase, lebo od apríla by to malo byt minulosťou. Áno, aj vďaka môjmu opozičnému hlasu. No a čo?,“ pýta sa?

Vysvetlila, že po novom začne platiť tzv. "fikcia doručenia". Inak povedané, ak vám úrad neodpovie do zákonných 30 dní, považuje sa to za jeho súhlas. „Zároveň sa veľmi veľa vecí uľahčuje na vašom vlastnom pozemku. Veď kde sme, aby som si nemohla na vlastnom dome strechu vymeniť? Od apríla malé stavby, ak sú dva metre od pozemku suseda, stačí len oznámiť a môžete stavať,“ vysvetlila.

„Od začiatku mi bolo jasné, že toto chcem podporiť. Ale...! Je to návrh Ficovej koalície v čase, keď nemajú stabilnú väčšinu. Každé hlasovanie, kde nemajú dosť poslancov, znamená obrovské politické oslabenie tej bandy. Čo ak im pomôžem? Čo ak budem ten zlomový hlas? Stála som pred dilemou, či sa rozhodnúť pre politiku, alebo pre dobrý zákon. Rozhodla som sa tak, že som nedodala svoj hlas na otvorenie schôdze, ani na skrátenie legislatívneho konania. To je ta politická časť, lebo ak nemajú väčšinu, tu sa to ukáže. Ale keď prišlo na samotný zákon, vyhrala túžba spraviť dobrú vec pre ľudí. Respektíve k nej prispieť,“ uviedla.

„Naozaj si myslím, že je to dobrý zákon. Zvýšenie osobnej slobody, zníženie byrokracie - ako z pera SaS. A ešte aj tie antiSlavik ustanovenia sa mi páčia. Tak mi kolegovia z opozície prosím odpustite, aj keď som bola jediná, naozaj som od nikoho nepočula jediný vecný argument, prečo byť proti. Úplne chápem, že chcete byt proti Ficovi, ale prosím, nebuďme pri tom aj proti občanom,“ dodala.

Cieľom nového stavebného zákona je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní či zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Stavebný zákon rieši aj problematiku takzvaných čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe.