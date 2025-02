Kaliňák pripustil zmeny v vláde: Niektoré veci sa dynamicky menia, odkázal!

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ak majú byť naplnené záväzky a výzvy, môže dôjsť v situácii, keď sa niektoré veci dynamicky menia k zmenám. K akým konkrétne, však v súčasnosti nikto nemôže povedať. V reakcii na otázky, týkajúce sa možnej rekonštrukcie vlády, to po stredajšom rokovaní uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Zopakoval, že prvoradý je v súčasnosti program Národnej rady SR a diskusia o stavebnej a zdravotníckej legislatíve, následne sa budú riešiť záležitosti nastavenia vo vláde a koalícii. "V čase, keď sú viaceré strany ochotné diskutovať o novom vedení parlamentu, to všetko prináša zmeny do fungovania vlády a koalície," povedal Kaliňák, ktorý vyhlásil, že "všetci majú chuť to vyriešiť". Predpokladá teda, že sa tak udeje v najbližších týždňoch.

Zdôraznil, že Smer-SD má stabilnú a pevnú poslaneckú základňu. "Diskusie, ktoré prebiehajú v rámci strán Hlas-SD a SNS v zásade pozorujeme a predpokladám, že sa pretavia k nejakému spoločnému stretnutiu s nejakým výsledkom," uviedol. Zopakoval zároveň, že úlohou koaličných partnerov je garantovať svoje počty v koalícii.