V stredu zasadla vláda do lavíc: Schválila viaceré návrhy

BRATISLAVA - Poskytovatelia služieb kryptoaktív by mali v budúcnosti povinne oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely. Tá ich bude následne vymieňať s príslušnými orgánmi iných krajín. Vyplýva to z návrhu novely zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorý v stredu schválila vláda.

Cieľom je prevziať novelizovanú európsku smernicu o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC8. Ide o súčasť medzinárodnej spolupráce pri boji s daňovými únikmi v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). "Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam sú závažným problémom krajín celého sveta. Z tohto dôvodu je dôležité rozvíjanie všetkých foriem spolupráce daňových správ členských aj nečlenských krajín OECD. Kľúčovým prvkom tejto spolupráce je výmena informácií," zdôraznilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.

Po zavedení výmeny informácií v iných oblastiach sa pozornosť podľa MF upriamila na výzvy súvisiace so vznikom alternatívnych spôsobov platby a investovania, ako sú kryptoaktíva a elektronické peniaze. "V dôsledku vlastností kryptoaktív je mimoriadne náročné odsledovať zdaniteľné udalosti v cezhraničných situáciách. Nedostatočné oznamovanie príjmov z investícií do kryptoaktív vedie k výpadku daňových príjmov štátov," upozornilo ministerstvo.

Novela tiež rozširuje rozsah pôsobnosti automatickej výmeny o finančných účtoch aj na elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk. Lehota na zaslanie informácií finančnej správe je stanovená v súlade s lehotou na automatickú výmenu informácií o finančných účtoch. Výmena medzi príslušnými daňovými orgánmi má prebiehať do deviatich mesiacov po oznamovanom období.

Predkladaný návrh obsahuje tiež úpravy vyplývajúce zo skúseností z aplikačnej praxe a procesu partnerského hodnotenia, tzv. peer review Slovenskej republiky v rámci OECD v oblasti daňovej transparentnosti a výmeny daňových informácií, ako aj pripomienok Európskej komisie. Väčšina novely má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026. Niektoré ustanovenia potom 1. januára 2028 a 1. januára 2030.

Druhý akčný plán k stratégii celoživotného vzdelávania zahŕňa 24 opatrení

Druhý akčný plán k národnej stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva zahŕňa 24 opatrení rozdelených do 13 tematických celkov. Plniť sa má v rokoch 2025 - 2027. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.

Úlohou dokumentu je rozpracovať a konkretizovať opatrenia schválené v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 - 2030 na dané obdobie najbližších rokov 2025 - 2027 a reagovať tak na dynamicky sa meniaci trh práce, charakter práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systematických zmien v oblasti vzdelávania pre každého.

"Nosným cieľom schválenej národnej stratégie je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote," uviedol rezort v predloženom materiáli.

Akčný plán obsahuje plán aktivít na uvedené časové obdobie, ktorý vychádza z tematických oblastí stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva a v nich navrhnutých opatreniach. Každé opatrenie obsahuje návrh súboru aktivít, smerujúcich k dosiahnutiu cieľov daného opatrenia, ako aj celkových cieľov stratégie, výstupové indikátory, inštitúcie zapojené do ich realizácie a indikáciu možných finančných zdrojov.

Slovensko a Indonézska republika uzavrú novú dohodu o zrušení vízovej povinnosti

Slovensko opätovne uzavrie s Indonézskou republikou dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Ministerstvo vnútra (MV) SR ako predkladateľ návrhu pripomenul, že platnosť predchádzajúcej dohody, uzavretej v roku 2010, sa skončila v lete 2020. "Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení novej dohody," vysvetlil rezort.

Štátni občania SR, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických a služobných pasov, môžu vstúpiť, prechádzať a zdržiavať sa na území Indonézskej republiky bez víz po čas nepresahujúci 30 dní odo dňa každého vstupu. Štátni občania Indonézskej republiky sa s diplomatickým či služobným pasom môžu zdržiavať na území Slovenska bez víz 90 dní odo dňa prvého vstupu v rámci 180 dní.

Aktualizácia Akčného plánu na roky 2023 - 2025 reaguje aj na konsolidáciu

V rámci aktualizácie Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií na roky 2023 - 2025 majú byť zdroje v poslednom roku platnosti zamerané na realizáciu 29 kľúčových opatrení. Reaguje sa tak najmä na zmenu potrieb výskumného a inovačného ekosystému, ako aj na prebiehajúcu konsolidáciu. Vyplýva to z materiálu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.

"V rámci aktualizácie navrhujeme zrušenie vybraných opatrení s nízkym dosahom, zlúčenie podobných opatrení, presun personálnych kapacít a zdrojov medzi opatreniami a obsahové prepracovanie vybraných opatrení," uviedol predkladateľ. Z materiálu vyplýva, že hlavnými prioritami sú príprava a prijatie zákona o výskume, vývoji a inováciách, ako aj podpora technologického transferu a firemného výskumu a vývoja.

Ostatné opatrenia majú byť realizované ďalej bez zmien. Výsledný okruh 29 opatrení na tento rok je podľa predkladateľa výsledkom zrušenia alebo zlúčenia 24 z 53 opatrení, ktoré ešte nemajú splnené míľniky. To podľa neho umožní naplniť ambiciózne ciele Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií aj s existujúcimi zdrojmi. "Zúžený zoznam je výsledkom spoločných konzultácií so všetkými zúčastnenými gestormi. Výraznejšie prepracované opatrenia budú súčasťou nového Akčného plánu na roky 2026 - 2028," uzavrel predkladateľ.

Schválila zoznam úloh, vyplývajúci z oficiálnej pracovnej cesty v Brazílii

Agentúra SARIO má pokračovať v prezentovaní Slovenskej republiky ako investičnej destinácie v Brazílskej federatívnej republike. Prostredníctvom informačných kampaní, podnikateľských misií či prezentácií na obchodných fórach majú aktivity prilákať priame investície brazílskych spoločností. Vyplýva to zo zoznamu úloh, ktoré v stredu schválila vláda v nadväznosti na výsledky oficiálnej návštevy Brazílie v decembri minulého roka.

Zoznam úloh, s určením gesčnej zodpovednosti pre jednotlivé rezorty, ráta s podporou spolupráce oboch krajín v oblasti jadrovej energetiky či obranného priemyslu, takisto aj pokračovaním úsilia o etablovanie konkrétnych zámerov slovenských subjektov na brazílskom trhu. Vytýčenou oblasťou spolupráce je aj boj proti nadnárodnému organizovanému zločinu a súvisiacej trestnej činnosti rôzneho charakteru.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, ako gestor väčšiny schválených úloh, má takisto zabezpečiť záležitosti spojené s účasťou SR na práci Skupiny priateľov mieru vytvorenej pri OSN na základe Čínsko-brazílskej mierovej iniciatívy k Ukrajine, rovnako zabezpečiť záležitosti spojené s členstvom Slovenska v Globálnej aliancii proti hladu a chudobe. Rezort diplomacie má tiež preskúmať aj možnosti spolupráce pri poskytovaní humanitárnej pomoci SR a Brazílie Kubánskej republike.

V oficiálnej delegácii predsedu vlády SR sa na ceste do Brazílie (9. až 12. decembra 2024) zúčastnili predstavitelia ministerstva obrany, hospodárstva a zahraničných vecí a európskych záležitostí. Podnikateľskú časť delegácie tvorilo takmer dvadsať predstaviteľov slovenských spoločností. "Cieľom návštevy bolo využiť obojstranný záujem o posilnenie bilaterálnej relácie a príbuznosť priorít a postojov zahraničnej politiky na rozvoj konkrétnej spolupráce vo viacerých oblastiach," upozornil rezort diplomacie. Pripomenul podpis piatich dohôd a memoránd o vzájomnej spolupráci, a to k obrannej spolupráci, výmene utajovaných skutoční, policajnej spolupráci, zamedzeniu dvojitého zdanenia a k spolupráci rezortov zahraničných vecí.

Slovensko je stále premiantom v čerpaní plánu obnovy

Slovensko je podľa hodnotení Európskej komisie na piatom mieste v čerpaní financií z Plánu obnovy a odolnosti a v tomto hodnotení patrí k premiantom v EÚ. Napriek tomu, že je potrebná revízia niektorých opatrení, mala by byť ešte v tomto roku podaná šiesta a siedma žiadosť o platbu. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).

"Európska komisia robila hodnotenie jednotlivých členských krajín, Slovensko je na piatom mieste, takže sme premiant stále v čerpaní plánu obnovy. Aj vzhľadom na otvorené problémy ideme do revízie, ale som presvedčený, že tento rok sa nám podarí šiesta, siedma žiadosť o platbu," povedal Kmec. Otvorených je podľa neho približne 20 otázok, ktoré sa v súčasnosti riešia. "Sú tam aj niektoré červené farby, ale pracujeme s vykonávateľmi, aby sme to naplnili čo najrýchlejšie. Takže ja som veľmi veľký optimista, že plán obnovy sa podarí naplniť," dodal Kmec.

Jednou zo zmien, ktoré sa podľa podpredsedu vlády podarilo vyrokovať, bol presun financií na zalesňovanie. Na toto náhradné zelené opatrenie pôjde 40 miliónov eur. Podľa Kmeca ide o opatrenie, ktoré majú v pláne obnovy aj viaceré ďalšie štáty a dá sa rýchlo zrealizovať. Niektoré ďalšie požiadavky rezortu pôdohospodárstva Európska komisia neakceptovala, ale podľa Kmeca je šanca ich presadiť pri revízii eurofondov.

Zlepšiť by sa mal prístup detí v núdzi k vzdelaniu a primeranému bývaniu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhuje opatrenia na zlepšenie podmienok života detí v núdzi a ich rodín. Ide najmä o bezplatný prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti či cenovo dostupnému a primeranému bývaniu. Vyplýva to z aktualizovaného návrhu Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti v SR s výhľadom do roku 2030. MPSVR ho predložilo na vládu, ktorá ho v stredu schválila.

"Materiál reaguje na zložitú situáciu najviac ohrozených detí chudobou, sociálnym vylúčením či sociálno-ekonomickou depriváciou v oblastiach bývania, zdravej výživy, prístupu k vzdelaniu a prístupu k zdravotnej starostlivosti. Národný akčný plán Európskej záruky pre deti je komplexný materiál, ktorého víziou je prostredníctvom implementácie, monitorovania a hodnotenia zlepšovať podmienky života na Slovensku pre všetky deti, ktoré čelia neľahkým životným situáciám nie svojím zavinením," uviedlo ministerstvo v predkladacej správe.

Jedným z opatrení je zvýšiť mieru poskytovania formálneho vzdelávania a kapacít v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov, čím by sa podľa rezortu práce zlepšilo zosúladenie pracovného a súkromného života a podporila sa väčšia účasť žien na trhu práce. Znížiť by sa mohol aj počet mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní a ani v procese vzdelávania či odbornej prípravy. Ďalším cieľom do roku 2030 je znížiť počet predčasne ukončených školských dochádzok a zvýšiť účasť na stredoškolskom vzdelávaní o päť percent. Rovnako by sa mohol znížiť aj počet detí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 21 000.

Všetky deti by mali mať prístup k bezplatnému vzdelaniu a školským aktivitám, základným službám zdravotnej starostlivosti, zdravej výžive a aspoň k jednému zdravému jedlu denne. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia môže pomôcť podľa rezortu práce aj zvýšenie objemu hodín, ktoré strávia v škole. Zároveň dotácia na stravu v materskej a základnej škole by mala prispieť k zdravým stravovacím návykom, ale aj finančne odbremeniť deti rodičov od platenia tejto položky. Pre rodiny s deťmi v núdzi by sa mala tiež zvýšiť dostupnosť primeraného bývania.

"Osoby a domácnosti ohrozené chudobou čelia častejším problémom s udržaním, respektíve získaním primeraného bývania. Takmer dve z piatich domácností ohrozených chudobou vynakladá viac ako 40 percent svojho čistého príjmu na výdavky spojené s bývaním. Znamená to, že skupiny obyvateľov s nižšími príjmami sú oveľa viac zaťažené výdavkami na bývanie a úhrada nákladov za bývanie ich neprimerane finančne zaťažuje. Pre tieto osoby preto musia existovať rôzne podporné mechanizmy, či už v podobe sociálneho bývania alebo iných," uzavrelo MPSVR.

Modernizáciu elektrárne Gabčíkovo určila za strategickú investíciu

Modernizácia vodnej elektrárne Gabčíkovo bude strategickou investíciou. Návrh podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) schválila v stredu vláda.

Envirorezort v predloženom návrhu zdôraznil, že realizácia projektu "Inovácia a modernizácia vodnej elektrárne Gabčíkovo" predstavuje významný krok v rámci rozvoja energetickej infraštruktúry SR a významne prispieva k udržaniu energetickej stability krajiny. "Je to najväčšia vodná elektráreň, ktorá okrem iného zabezpečuje podporné služby a prispeje k zvýšeniu kapacity vodnej stavby pri prepúšťaní zvýšených povodňových prietokov," dodalo MŽP.

Zdôraznilo, že náklady, súvisiace so zabezpečením investície, budú hradené z vlastných zdrojov štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) a investícia nepredstavuje rozpočtovo nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy.

O eventualitu prerokovať na vláde možnosť určiť modernizáciu Gabčíkova ako strategickú investíciu požiadalo ministra vedenie štátneho podniku. "Cieľom je umožniť čo najviac otvorenú a transparentnú súťaž, garanciu urýchlenia procesov, aby neprišlo v realizačnej fáze k omeškaniam, ktoré si nemôže podnik dovoliť," vysvetlil v utorok (4. 2.) generálny riaditeľ VV Peter Molda. Dodal, že vyhlásenie novej súťaže vytvorí väčší priestor pre zvýšenie konkurencie medzi ponukami s potenciálom priniesť najmodernejšie technológie za nižšiu cenu.

Šiesta žiadosť o platbu by mala byť predložená do konca júna tohto roka

Aktuálne prebieha príprava už šiestej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy. Na Európsku komisiu (EK) by mala byť predložená do konca júna tohto roka. Niektoré opatrenia sú však v rámci tejto žiadosti označené za problematické. Vyplýva to z materiálu z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.

"Šiesta žiadosť o platbu obsahuje celkom 30 míľnikov a cieľov, ktorých splnenie je podmienené úspešnou implementáciou najmä dôležitých investícií, zameraných napríklad na obnovu rodinných domov, výstavbu a rekonštrukciu nemocníc, rozširovanie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, podporu digitálnych technológií a iné dôležité opatrenia," uviedol predkladateľ. Po splnení míľnikov a cieľov má byť Slovensku vyplatených 870 miliónov eur.

Jedným z problematických opatrení s nesplnenými úlohami v rámci šiestej žiadosti je Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov na Ministerstve dopravy (MD) SR. Aktuálny stav plnenia celkového cieľa je na úrovni deviatich percent. V rámci Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je problematickým opatrením Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity.

V rámci šiestej žiadosti sú aj dve problematické opatrenia s nesplnenými úlohami v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ide o Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky, ako aj Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov. Na Ministerstve vnútra (MV) SR ide o opatrenie Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru. Predloženie siedmej žiadosti o platbu je plánované na október tohto roka. V súčasnosti prebieha štandardné hodnotenie piatej žiadosti o platbu, ktorá bola predložená v decembri minulého roka.

