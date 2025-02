Mladý policajt hrozil MASAKROM: Vyhrážal sa, že kolegov vystrieľa! Mrazivé DETAILY prípadu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

archívne video

Tlačová konferencia Ministerstva školstva na tému Prevencia a riešenie šikanovania a posilnenie celkovej prevencie v školách (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Keď 16. januára došlo na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi k bezprecedentnému útoku, pri ktorom zomreli dvaja ľudia, nikto netušil, že polícia zasahuje aj na druhom konci republiky a to vo veľmi podobnom prípade. Policajti zadržali vlastného kolegu Norberta, ktorý chodil do policajnej školy v Pezinku. Svojimi vyjadreniami desil nielen spolužiakov, ale aj kolegov na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Zemianskej Olči v okrese Komárno, do ktorého bol zaradený do služby. O prípade a detailoch, ktoré tomu predchádzali, informovali Aktuality.sk. Našťastie v tomto prípade rýchlo zareagovala škola, následne školská inšpekcia, prokuratúra a súd, vďaka čomu k žiadnemu masakru nedošlo.

Spolužiaci spísali proti Norbertovi podnet, kompetentní ihneď konali

"Ak by som mal viac nábojov, všetkých kolegov zo Zemianskej Olče zastrelím," vyhlasoval pred ostatnými študentmi na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku, kde mal absolvovať takzvané pomaturitné kvalifikačné štúdium. Jednej spolužiačke sa zveril so svojou predstavou na vianočných trhoch vo Viedni o tom, že by si medzi nimi odpálil vestu, "aby tam už bol pokoj".

V polovici januára (13. 1.) sa 16 študentov, ktorí mali z Norberta strach, rozhodlo spísať podnet vedeniu školy s opisom jeho nebezpečného správania. Škola ihneď prijala bezpečnostné opatrenia a študentovi zakázali vstup do areálu. Zástupkyňa školy uviedla, že ešte vo svojej práci nestretla s pondetom študentov takého rozsahu a závažnosti. Aktuality dodávajú, že na druhý deň sa list dostal na Úrad inšpekčnej služby. "Na základe uvedených skutočností vyšetrovateľ dňa 15. januára 2025 začal trestné stíhanie za prečin násilia proti skupine obyvateľov a približne do 24 hodín bolo študentovi vznesené obvinenie," uviedla hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová

Mladého policajta zadržali 16. januára popoludní. Hneď na druhý deň (17. 1.) podal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava návrh na vzatie obvineného do väzby s tým, že existuje obava, že na slobode by obvinený pokračoval v trestnej činnosti. Okresný súd v Pezinku poslal mladého policajta za mreže a to z dôvodu, že existovala obava, že by chcel dokončiť, o čom dovtedy len hovoril.

Desivé detaily toho, čo tomu predchádzalo

Ako približuje spravodajský portál, v spomínanom podnete spolužiaci zhrnuli rôzne poznámky, ktoré hovoril ich kolega Norbert. Podľa nich to bol mĺkvy človek, ktorý na začiatku školského roka s nikým nekomunikoval. Jednej zo spolužiačiek ho prišlo ľúto a začala sa s ním baviť. Neskôr sa jej začal zdôverovať, že nenávidí kolegov a celú Zemiansku Olču. Zveril sa jej, že má rôzne tváre a že nemá žiadne emócie ani EQ. Aj inej spolužiačke povedal, že nikdy nespoznajú jeho pravú tvár a že "prišiel do policajného zboru len kvôli imunite". Raz sa spolužiačky spýtal, že či si myslí, že by bol slávny, keby pri útoku zomrel.

Na strelnici mu to údajne išlo, čo pred spolužiakmi odôvodnil tým, že namiesto terčov si predstavoval konkrétne ľudské tváre. Keď sa raz počas výcviku odrazila nábojnica do kolegu, mal poznamenať, že môže byť rád, že to bola iba nábojnica, "aby to nebola nabudúce guľka". Raz sa mal tiež obrátiť s nabitou zbraňou na spolužiačku. V jeden deň jej povedal, že keď na ňu vytiahne zbraň, nestihne zareagovať a už by bola zastrelená.

Nové farby polície a nové policajné autá (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Aj ďalší dvaja študenti uviedli, že sa policajt Norbert o kolegoch na oddelení v Zemianskej Olči vyjadroval s nenávisťou. Vraj keby mal náboje a zbraň, vystrieľal by ich. "Obvinený mal problém rešpektovať ženy a vyjadril sa, že ženy patria do kuchyne, mali by upratovať alebo sa starať o neho,“ citujú Aktuality slová sudkyne v uznesení s tým, že časom nadobudli spolužiaci aj kolegovia pocit, že by to, čo rozpráva, mohol aj spraviť. Aj triedna učiteľka svedčila, že nedodržiaval pravidlá a ani po upozornení nedošlo k náprave. Následne bol podrobený pohovoru s psychológmi.

Podnet študentov strednej policajnej školy sa dostal až k raditeľovi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne, pod ktoré patrí aj obvodné oddelenie v Zemianskej Olči. Z obsahu listu mal reálnu obavu o kolegov, keďže Norbertov strýko má vlastniť zbrane a je s ním v kontakte. Strýko mal byť okrem toho psychicky na dne, uviedol riaditeľ polície.

Spolužiaci to zle pochopili, bránil sa Norbert

Obvinený policajt Norbert na výsluchu uviedol, že spolužiaci zle pochopili jeho výroky, že by nič také neurobil. Niektoré vyjadrenia odmietol s tým, že nič také nepovedal. Podľa jeho slov nemal so spolužiakmi a v škole žiadne problémy. Priznal len to, že nemal dobre vzťahy s kolegami na policajnom oddelení.

Sudkyňa však jeho výpoveď vyhodnotila ako účelovú v snahe sa vyhnúť stíhaniu a väzbe. Taktiež upozornila, že svedecké výpovede spolužiakov sa teraz zdajú ako jednotné, konštantné a neodporujú si, pôsobia vierohodne. Jeho výroky, že nemal problémy v škole, vyvracajú výpovede jeho spolužiakov, triednej učiteľky aj vedenia školy. "O nepredvídateľnom a bezemočnom správaní obvineného vypovedali aj svedkovia," napísala sudkyňa.

Spravodajský portál zistil, že podľa dvoch úradných záznamov naozvaj vznikli nezhody medzi ním a kolegami v Zemianskej Olči. Podľa dokumentov mal byť obvinený dokonca šikanovaný na pracovisku. "O sťažnosti voči vzatiu do väzby do dnešného dňa nebolo rozhodnuté, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie k veci nie je možné uviesť žiadne bližšie informácie," napísala hovorkyňa policajnej inšpekcie Dobiášová. O tom, či obvinený bude stíhaný väzobne alebo na slobode, definitívne rozhodne odvolací Krajský súd v Bratislave