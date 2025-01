Ďalšia škola v pozore! Učiteľku vystrašil TEXT pesničky dvoch žiakov, riaditeľ podal trestné oznámenie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

KOŠICE - V jednej z tried na Základnej škole Fábryho v Košiciach minulý týždeň opakovane zaznamenali nevhodné správanie dvoch žiakov. Riaditeľ školy v tejto súvislosti podal trestné oznámenie. Uviedla to vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková s tým, že bezpečnosť na školách riešia priebežne na poradách s riaditeľmi škôl.

Prípad detailnejšie priblížil denník Korzár, ktorý sa podrobnosti dozvedel z policajného zdroja. K incidentu došlo minulý pondelok na hodine anglického jazyka jednej z tried 4. ročníka na Základnej škole na Fábryho ulici. Dvaja problémoví 10-roční žiaci počas vyučovania spievali pesničku s textom "Anjeličku, môj strážničku, dneska skončíš na vozíčku, každý deň som ťa prosil, aby si mi učku skosil..."

Počas spievania sa pozerali na učiteľku Miroslavu, ktorá podľa výpovede následne vyšla na chodbu a požiadala kolegyňu, aby zavolala riaditeľa. Podľa učiteľky slovo skosiť znamenalo zabiť. Učiteľka na polícii dodala, že z celej udalosti bola rozklepaná, rozrušená a vystrašená. Priznala, že mala obavu z toho, čo môže nasledovať, keď jej zaspievali takú pesničku a to aj vzhľadom na ich neovládateľné správanie. Bála sa o svoje zdravie a život.

Chlapci vypovedali pred riaditeľom aj na polícii

Chlapci sa pred riaditeľom učiteľke ospravedlnili, no od toho aktívnejšieho to nepovažovala za úprimné. Podľa jej slov mu to vôbec nebolo ľúto a urobil to len z rešpektu pred riaditeľom, ktorý už predtým opakovane riešil ich nevhodné správanie. Okrem iného počula, že jeden z nich mal v minulosti napadnúť iného žiaka, pričom ten druhý z tejto dvojice sa chce kamarátovi podobať. S chlapcami viedla pohovor už v minulosti školská psychologička, no podľa učiteľky to nikam neviedlo. Dodáva, že ich správanie narúša vyučovací proces, kvôli čomu sa ani ostatní žiaci nevedia sústrediť.

Chlapci vypovedali aj na polícii v prítomnosti zákonných zástupcov a zamestnanca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tvrdili, že pesničku počuli spievať youtubera menom Bastafix, páčila sa im melódia a neuvedomovali si význam slova skosiť. Chápali ho ako pokosiť trávu alebo ju porezať. Na polícii uviedli, že nechceli niekomu ublížiť a situácia sa ich mrzí. Dodali, že pesničku už viac nebudú spievať. Rodičia prisľúbili, že na synov dohliadnu.

Polícia sa prípadom zaoberá. "Polícia vo veci intenzívne koná a v súčasnej dobe preveruje ďalšie skutočnosti dôležité na rozhodnutie vo veci. Prijaté bolo trestné oznámenie, za prítomnosti zákonných zástupcov boli vypočuté podozrivé osoby. Bližšie ani podrobnejšie informácie preto nie je možné poskytnúť," uviedla košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Keďže ide o maloletých, aj keby polícia ich konanie vyhodnotila ako trestný čin, stíhaní nebudú, keďže nie sú trestne zodpovední.

Apel na ministrov

"V spolupráci s našim psychosociálnym centrom pripravujeme seminár o riešení konfliktných situácií na školách, ako aj tréning pripravenosti učiteľov a žiakov," uviedla Lopušniaková. V súvislosti s duševným zdravím detí a žiakov pripravuje mesto Košice v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Úradom komisára pre deti aj prieskum duševného zdravia detí na ZŠ. Verí, že aj týmto projektom prispejú k odhaleniu možných problémov a prevencii dôsledkov neriešených problémov detí na školách.

Lopušniaková zároveň pripomenula, že zodpovedným orgánom aj naďalej zostávajú rezorty školstva a vnútra. "Očakávame, že prídu s návrhom na zlepšenie zabezpečenia škôl a nájdu na to aj potrebné finančné zdroje," povedala.