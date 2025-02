AKTUÁLNE Masaker na škole vo Švédsku: Polícia hlási desať mŕtvych! Páchateľ zrejme konal sám

(Zdroj: SITA/Kicki Nilsson/TT News Agency via AP)

aktualizované 19:34 Útok v škole vo Švédsku je štvrtým najtragickejším v Európe za desať rokov.

aktualizované 18:40 Streľba v areáli vzdelávacieho centra v Örebro v strednom Švédsku si vyžiadala asi desať mŕtvych. Oznámila to polícia. Domnieva sa, že medzi mŕtvymi je aj samotný útočník, ktorý zrejme konal sám. Polícia zatiaľ nemá informácie o tom, že by išlo o teroristický čin, ale určite to ešte nevie. O hroziacom útoku nemala žiadne varovné signály a o údajnom páchateľovi nemala informácie.

aktualizované 16:44 Útok sa stal okolo 12:30 SEČ v čase, keď mnoho študentov zo školy už odišlo po celoštátnej skúške. Parkovisko pri škole a ulici v okolí zaplnili policajné autá a sanitky, nad miestom lietal vrtuľník, opísala agentúra AP. Učiteľka Lena Warenmarková verejnoprávnej stanici SVT News povedala, že vďaka skúške bolo v škole nezvyčajne málo študentov. Uviedla tiež, že počula asi desať výstrelov.

aktualizované 16:42 Vzdelávacie centrum je na kraji mesta Örebro ležiaceho asi 200 kilometrov západne od Štokholmu. Škola nazvaná Campus Risbergska ponúka služby ľuďom starším ako 20 rokov na úrovni zodpovedajúcej učivu na základných a stredných školách. Poskytuje tiež výučbu švédčiny pre migrantov, odborné vzdelávanie a programy pre ľudí s mentálnym postihnutím.

aktualizované 16:38 Silná explózia v Örebre„ "Teraz to poriadne rachlo,“ uviedol jeden z reportérov Aftonbladet priamo z miesta v Örebre. Polícia momentálne vykonáva domovú prehliadku v byte podozrivého páchateľa. Zatiaľ nie je jasné, čo presne spôsobilo výbuch.

aktualizované 16:30 Podľa informácií švédskej televízie SVT si streľba na škole Campus Risbergska v Örebre vyžiadala niekoľko obetí na životoch a približne 15 zranených.

Polícia potvrdila, že pri incidente bolo zranených päť osôb. Medzi nimi by mohol byť aj podozrivý páchateľ. Informácie o obetiach zatiaľ nepotvrdila.

aktualizované 16:10 Švédsky premiér Ulf Kristersson sa vyjadril k streľbe v Örebre: „S hlbokým zármutkom som prijal správu o tomto hroznom násilnom čine v Örebre. Moje myšlienky sú s obeťami a ich blízkymi. Dnešok je mimoriadne bolestivým dňom pre celé Švédsko. Myslím aj na všetkých, ktorých bežný školský deň sa zmenil na chvíle hrôzy. Byť uväznený v triede so strachom o vlastný život je nočná mora, ktorú by nikto nemal zažiť." Vláda je v úzkom kontakte s políciou a pozorne sleduje vývoj situácie. Zásah stále prebieha a je dôležité, aby verejnosť sledovala informácie od polície. "Zároveň vyzývam všetkých, aby dali polícii priestor na dôkladné vyšetrenie toho, čo sa stalo a ako mohlo dôjsť k týmto strašným zločinom,“ uviedol Kristersson v komentári pre Aftonbladet.

aktualizované 15:57 - Podľa informácií poskytnutých Aftonbladet je po streľbe v škole Risbergska v Örebre niekoľko mŕtvych. Podľa policajných informácií je potvrdených zastrelených päť osôb. Na policajnej tlačovej konferencii odznelo, že podozrivým páchateľom je jedna z osôb zranených výstrelmi. Podľa informácií Aftonbladetu je osoba mŕtva. Polícia nekomentovala, či medzi zranenými boli študenti alebo učitelia. Nechcú komentovať ani to, koľko rokov majú ľudia.

Z prvých správ nie je jasné, či sa útok stal priamo v škole, alebo pred budovou. Agentúra Reuters pôvodne informovala o štyroch postrelených v blízkosti školy. Švédsky list Aftonbladet ohlásil päť postrelených, a to vrátane policajtov. Aftonbladet s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že v škole sa strieľalo z automatických zbraní a že niektoré deti s učiteľmi sa ukryli v kabinetoch.

Polícia na mieste incidentu v škole Risbergska vo švédskom meste Örebro. (Zdroj: SITA/Kicki Nilsson/TT News Agency via AP)

Ostatné školy v meste vyhlásili poplach a uzamkli areály i budovy. Žiaci a študenti v týchto školách zostávajú vo vnútri. Nemocnica v meste vykľula urgentný príjem, aby sa pripravila na ošetrovanie zranených. V pohotovosti je tiež jednotka intenzívnej starostlivosti.