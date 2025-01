Ďalšie mrazivé DETAILY zo života útočníka zo školy na Spiši: Podľa kurátorky opovrhoval aj svojou matkou

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, TASR - Adriána Hudecová)

Zo súdneho uznesenia, ktorým disponujú Aktuality, vyplýva, že mladý útočník vykazoval známky agresívneho správania už v minulosti. Sociálna kurátorka sa začala venovať Samuelovi už v ôsmej triede na základnej škole v Kežmarku, po tom, čo rozbil skleník. „Prvý kontakt s ním bol veľmi náročný – opovrhoval mnou aj svojou matkou, vulgárne sa vyjadroval aj na adresu riaditeľky školy,“ opísala kurátorka svoje skúsenosti v súvislosti s neskorším rozhodovaním o jeho umiestnení v psychiatrickom ústave.

Súčasťou jeho problémov boli aj opakované fyzické a verbálne útoky na spolužiačky počas deviateho ročníka. V decembri 2021 sa im dokonca vyhrážal cez internet, pričom písal, že ich „dobije a kľudne aj zabije“. Situácia eskalovala, keď začiatkom februára 2022 fyzicky napadol jednu z dievčat, ktoré považoval za príčinu svojho vylúčenia z online vyučovania.

"Dňa 3. 2. 2022 v čase okolo 07.45 hod. na brehu Ľubického potoka, ulica Ľubická cesta, Kežmarok, smerom na sídlisko Juh v meste Kežmarok, na mieste verejnosti prístupnom fyzicky napadol poškodenú, a to takým spôsobom, že ju udieral zovretými dlaňami oboch rúk do bočných oblasti tváre, načo poškodená spadla na zem, pričom poškodená neustále kričala, nech prestane, že čo robí, pričom ako spadla na zem, tak ju začal kopať nohami do celého tela a kopol ju aj do zadnej časti hlavy a poškodenej spôsobil zranenia vyžadujúce si jednorazové lekárske ošetrenie, bez určenej doby liečenia," citovali Aktuality.sk právoplatný rozsudok kežmarského súdu z júna 2022.

Podmienka a návrh na ústavnu liečbu

Po napadnutí spolužiačky bol Samuel umiestnený do vyšetrovacej väzby, kde sedel viac ako štyri mesiace a za tento čin ho napokon právoplatne odsúdili - dostal 18-mesačnú podmienku. O mesiac neskôr ho súd na návrh prokurátora posielal do psychiatrickej liečebne. Voči tomuto rozhodnutiu však mladistvý odsúdený a jeho zákonný zástupca podali sťažnosť a začali dva a pol ročné súdne ťahanice. Počas súdnych konaní Samuelovi uplynula aj doba podmienky, pričom v podmienke sa podľa doložených správ správal vzorne a svoje správanie kontroloval.

Po uplynutí podmienky sa však jeho vystupovanie zmenilo a narastali jeho konflikty so spolužiakmi aj pedagógmi. Podľa svedkov z radov žiakov sa mal vlani v októbri na turistickom výlete v Tatrách vyhrážať spolužiačke, „že ju zhodí z útesu“. Školu tak začal pre obavy spolužiakov a rodičov detí navštevovať externe a učil sa doma.

Z uznesenia tiež vyplýva, že okresný súd po druhom zrušení rozsudku o umiestnení do psychiatrickej liečebne, konal až po jeden a pol roku. Pojednávanie sa uskutočnilo 19. novembra 2024 a posledné pojednávanie, na ktorom padol verdikt, sa konalo 14. januára, teda iba dva dni pred vražedným útokom. Súd napokon mladíka do ústavnej liečby neposlal „z dôvodu, že nebola splnená jedna zo zákonných podmienok, a to preukázanie, žeby páchateľ spáchal trestný čin (vo vzťahu ku skutku z roku 2022) v súvislosti s duševnou poruchou,“ vysvetlila rozhodnutie hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.

Problémy s ním boli už od detstva

18-ročný Samuel má byť inteligentný mladík, ktorý vyhrával rôzne školské súťaže, reprezentoval školu a mal nadanie aj na šport. Problémy s ním ale boli už od detstva. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na mieste tragédie poznamenal, že útočník nie je "nepopísaný list papiera".

„Tento žiak chodil k nám do materskej školy aj do základnej školy. Z materskej bol dokonca vylúčený. Počas základnej školy sa mu venovala zvýšená pozornosť,“ uviedol pre televíziu Markíza primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák. Podľa primátora mal Samuel poruchu osobnosti, o ktorej sa vedelo

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok 16.1. k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Zranená bola 18-ročná žena, ktorú so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Poprade. Útočiť nožom na viaceré osoby mal 18-ročný žiak gymnázia. Polícia ho zadržala. V súčasnosti už podľa polície nehrozí bezprostredné ohrozenie. Prípadom sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.