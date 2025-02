Slovensko by mohlo vyslať vojakov k aliančnej aktivite NSATU

Slovenská armáda. (Zdroj: SITA/Martin Havran)

BRATISLAVA - Slovensko by mohlo vyslať vojakov k aliančnej aktivite s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU). Vyplýva to z materiálu, ktorého pripomienkové konanie aktuálne vyhodnocuje Ministerstvo obrany (MO) SR.

archívne video

Ukrajinskí vojaci dostali ďalšiu pomoc od obyvateľov Lotyšska (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Do zahraničia by mohlo odísť desať príslušníkov Ozbrojených síl SR. Krajina by mohla tiež podľa potreby poskytovať infraštruktúru a najviac 90 osôb personálneho zabezpečenia. "Vyslanie sa navrhuje s účinnosťou odo dňa schválenia mandátu do doby trvania aktivity NSATU," uviedol rezort v materiáli.