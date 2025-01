Hizballáh je proti predĺženiu prítomnosti izraelských vojakov v južnom Libanone

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baz Ratner)

BEJRÚT - Najmenej dve obete a 17 zranených si v pondelok vyžiadala streľba z pozícií izraelských vojakov do davu ľudí pokúšajúcich sa vrátiť do svojich domovov v libanonskom pohraničí, odkiaľ sa museli evakuovať kvôli vojne medzi Izraelom a proiránskym hnutím Hizballáh. V utorok o tom informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).