Slovenské podniky zápasia v rámci digitalizácie s nedostatkom zdrojov

Nenechávajte si pracovné veci prerastať cez hlavu (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Hoci je trend digitalizácie rastúci, slovenské malé a stredné podniky v digitalizácii zaostávajú a stále zápasia s nedostatkom zdrojov a odborných zručností svojich zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu pre Združenie inteligentného priemyslu (Industry4UM), ktorého sa zúčastnilo 99 respondentov.

Svoju digitalizačnú stratégiu napĺňa 32 % priemyselných podnikov. Medziročne je to podľa združenia nárast o päť percentuálnych bodov. Rovnako ako v roku 2023 necelá štvrtina podnikov (23 %) s digitalizáciou ešte nezačala. "Vývojový trend digitalizujúcich podnikov už niekoľko rokov po sebe vykazuje optimistické signály. Hoci priemysel musí v digitálnej transformácii zrýchliť tempo, aktuálne údaje naznačujú zdravý a perspektívny vývoj," uviedol člen predsedníctva združenia Martin Morháč.

archívne video

Od roku 2025 bude možné vytvoriť digitálny občiansky i vodičský preukaz, informuje minister Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Prekážkami v digitálnej transformácii podnikov sú podľa 60 % respondentov finančné obmedzenia. Chýbajúce digitalizačné zručnosti zamestnancov uviedlo v prieskume 39 % opýtaných. Spolu s nedostatočným riadením zmien zo strany vedenia (38 %) a absenciou lídrov digitalizácie v podnikoch (35 %) zdôrazňujú potrebu zamerania sa na vzdelávanie, strategický manažment a leadership. Podniky by v digitalizácii povzbudila vyššia dostupnosť financií (71 %) a príklady úspešných aplikácií (54 %).

Zvyšovanie zručností je pre podniky kľúčovou výzvou

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že zvyšovanie zručností je pre podniky kľúčovou výzvou. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov je najvýraznejší v oblasti umelej inteligencie (59 %), programovania (36 %) a dátovej analýzy (35 %). Prieskum taktiež ukázal, že väčšie podniky a firmy so zahraničným kapitálom investujú do rozvoja zamestnancov významne viac. Podniky sa zameriavajú predovšetkým na digitalizáciu interných procesov, priamo ovplyvňujúcich výrobný reťazec, podporné oblasti digitalizujú menej. Výrobné procesy digitalizuje 55 % firiem, logistiku 47 %, údržbu 34 % a predvýrobu 33 %. "Z pohľadu externých procesov sú hlavnými prioritami digitalizácie komunikácia so zákazníkmi a s dodávateľmi či externou logistikou. Naopak, oblasti ako údržba a podpora predaja sú vnímané ako menej významné," uzavrelo združenie.