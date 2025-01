Obrovský škandál: Firma spolupracujúca so štátom lieta v problémoch s DPH! Platíme jej milióny eur

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Radovan Stoklasa)

archívne video

Nárast či pokles DPH je stále pod hranicou mnohých okolitých krajín, odkazuje Blanár (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Na dépeháčkarsky škandál firmy Trexima, upozornil portál Aktuality. Ide o známu firmu, ktorá disponuje historickou databázou miezd v rôznych odvetviach nášho hospodárstva a prakticky nemá v tejto oblasti žiadnu konkurenciu. Každý väčší zamestnávateľ na Slovensku jej raz štvrťročne posiela štatistické údaje o mzdách. Z týchto údajov následne čerpá dáta aj štát.

V roku 2021 však vo firme prebehla daňová kontrola. Výsledkom bolo rozhodnutie o dorubení dane vo výške viac ako 320-tisíc eur. Vyplýva to z rozsudku Správneho súdu v Banskej Bystrici. Na ten sa obrátila samotná firma Trexima, ktorá rozhodnutia daniarov o dorubení dane totiž namietala. Súd však firme nevyhovel. V rozsudku sapíše, že „... žalobca (Trexima Bratislava, pozn. red.) bol v roku 2015 súčasťou podvodných reťazcov na DPH a vedel alebo mohol vedieť, že sa predmetnými nákupmi v celkovej výške 1 986 987 eur zapája do podvodu na DPH.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Ministerstvo zatiaľ závery súdu v rukách nemá

Rezort práce, ktorý s ňou spolupracuje, tvrdí, že tak robí, lebo si dané služby nevie zabezpečiť sám. „Ministerstvo spolupracuje so spoločnosťou Trexima už od roku 2005. Zber štatistických dát a ich spracovanie si MPSVR, Sociálna poisťovňa ani štatistický úrad nedokážu zabezpečiť,“ uviedlo ministerstvo. Závermi správneho súdu ani finančnej správy vraj zatiaľ nedisponujú. V prípade, že by ich obdržali, budú podľa svojich slov postupovať v súlade so zákonom.

Samotná firma Trexima v práci pre štát problém nevidí. „Naša spoločnosť si vždy riadne a svedomito plnila a plní všetky povinnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z právneho poriadku, a preto sa nemôže stotožniť so zisteniami FS a Správneho súdu v Banskej Bystrici,“ uviedol pre Aktuality riaditeľ a majiteľ firmy Géza Mihály.

So zisteniami daniarov a ani závermi súdu nesúhlasí. „Rozhodnutia FS, ale i rozsudok Správneho súdu v Banskej Bystrici považujeme tiež za arbitrárne, poukazujeme najmä na skutočnosť, že Správny súd v Banskej Bystrici sa nekriticky stotožnil so zisteniami FS. Závery FS a Správneho súdu v Banskej Bystrici sú tiež v príkrom rozpore s aktuálnou európskou rozhodovacou praxou týkajúcou sa daňových otázok,“ dodal.

Nejde o prvé problémy firmy

Portál pripomína, že nejde o prvú kauzu spoločnosti Trexima. V minulosti Transparency International Slovensko upozornila, že spoločnosť mala zbierať dáta od zamestnávateľov aj bez platnej zmluvy s ministerstvom.

Trexima spolupracuje so štátom a štátnymi organizáciami dlhodobo. V roku 2024 napríklad podpísala zmluvy s ministerstvom práce za viac ako 8,7 milióna eur. Tento rok zas štatistický úrad od firmy objednal služby za 1,8 milióna eur. Najväčší kontrakt získala Trexima v roku 2019 od ministerstva práce v súvislosti s projektom Národná sústava povolaní, bratislavská firma mala zinkasovať za dva roky viac ako 21,5 milióna eur.