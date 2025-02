Po vyše polroku ožila nádej, že si parlament konečne zvolí svojho šéfa: Národniari avizujú nový návrh!

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Koaličná SNS navrhne zaradiť do programu februárovej schôdze Národnej rady (NR) SR aj voľbu predsedu parlamentu, voľbu podpredsedu NR SR z radov opozície aj voľbu členov Rady STVR. Uviedla to v stanovisku. Hovorí, že si plne uvedomuje zodpovednosť za riadny chod štátu a považuje preto za dôležité zaradiť na najbližšiu schôdzu aj voľby do ústavnoprávnych a verejnoprávnych inštitúcií.