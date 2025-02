SNS nesúhlasí s vyslaním vojakov na Ukrajinu, kritizuje zámer rezortu obrany

(Zdroj: Topky.sk/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Koaličná SNS nesúhlasí s vyslaním vojakov na Ukrajinu. Uviedla to v reakcii na materiál rezortu obrany, z ktorého vyplýva, že Slovensko by mohlo vyslať vojakov k aliančnej aktivite s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU). SNS vyzvala premiéra Roberta Fica aj ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD), aby neuvažovali o vyslaní vojakov na Ukrajinu v súvislosti s poslednými udalosťami na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

"Veríme, že ministra obrany Roberta Kaliňáka ani nenapadne po udalostiach, ktoré sa dejú na území Slovenskej republiky v súvislosti s útokom na ústavnoprávne zriadenie, o takejto aktivite uvažovať," uviedla SNS v stanovisku. Vyzvala ho, aby zastavil všetky aktivity, ktoré smerujú k naplneniu aktivity NSATU.

Tieto aktivity nie sú podľa národniarov v súlade so záujmami európskych štátov. "Aktivita NATO, ktorá speje k tomu, aby na územie Ukrajiny boli vyslaní vojaci NATO, nie je v súlade so záujmami Slovenskej republiky," doplnila Škopcová. SNS verí, že Kaliňák a Fico budú tlmočiť pozíciu slovenskej vlády aj šéfovi NATO Markovi Ruttemu pri jeho návšteve SR.

Vláda nebude s vyslaním vojakov súhlasiť

"Slovenská národná strana dôrazne upozorňuje, že ide o jej hodnotový postoj a verí, že vláda Slovenskej republiky nebude s vyslaním slovenských vojakov na územie Ukrajiny súhlasiť," priblížila Škopcová.

Ministerstvo obrany aktuálne vyhodnocuje pripomienkové konanie k návrhu vyslať vojakov k aliančnej aktivite NSATU. Do šesť vojakov by bolo vyslaných do veliteľstva NSATU v nemeckom Wiesbadene a do spojeneckého veliteľstva pre operácie v belgickom Monse. Najviac štyria vojaci by boli nasadení na území Slovenska pre riadenie presunov a koordináciu logistického uzla vytvorením tzv. Logistic Enabling Nod - Slovakia.

Hlavným poslaním NSATU je podľa materiálu sústrediť koordináciu podpory Ukrajine v NATO. Medzi hlavné úlohy NSATU bude patriť zastrešenie bezpečnostnej pomoci, podpora pri presune darovaného vybavenia, oprava vybavenia, výcvik vojakov mimo územia Ukrajiny a podpora dlhodobého rozvoja ukrajinských ozbrojených síl. "NATO sa spustením NSATU nestane súčasťou konfliktu. NSATU bude pôsobiť výlučne na spojeneckom území," píše sa v materiáli rezortu obrany.