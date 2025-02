AKTUÁLNE Zmeny v stavebnom zákone a v zdravotníctve sú realitou: Poslanci zažehnali odchod stoviek lekárov!

Parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil zmeny v zdravotníckom a stavebnom zákone. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koalícia sa zmieta na pokraji tesnej väčšiny a zrejme si to uvedomuje aj zvyšok takzvaných migaľovcov, ktorí sa roztrieštili na všetky strany. Po tom, ako boli z Hlasu-SD vylúčení Samuel Migaľ a Roman Šalitroš sa parlament popasoval so schválením kľúčových zákonov pre zdravotníkov a so stavebnou legislatívou. Tie boli odsúhlasené len s krehkou väčšinou, no aj vďaka tomu sa zrejme nateraz zabránilo odchodu viac ako 3 300 lekárov.