Opozícia by proti vláde mala postupovať jednotne, tvrdí Michal Šipoš

Michal Šipoš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Pokiaľ koalícia drží spolu, je malá šanca na úspech pri vyslovovaní nedôvery niektorému ministrovi alebo celej vláde. Napriek tomu je povinnosťou opozície sa o to pokúšať a mala by sa o to snažiť jednotne. V TASR TV to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.