Opozícia má naďalej obavy, že SIS bola zneužitá koalíciou

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozícia má naďalej obavy, že Slovenská informačná služba (SIS) bola zneužitá koalíciou. Hovorí o tom, že na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS sa nedozvedela nič nové. Vyplýva to z vyjadrení opozičných politikov po skončení výboru, ktorý iniciovali pre obavy zo zneužívania SIS vo vzťahu k správe, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať SR.

"Rokovanie kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS napriek svojej dĺžke nevyvrátilo naše pochybnosti o tom, že tajná služba bola zneužitá zo strany koaličných politikov," uviedla pre novinárov poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová (PS). Rokovanie podľa nej nemalo žiadny význam. Upozornila na to, že nedostali požadované dôkazy.

Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aj poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) skonštatovala, že sa na výbore nedozvedela nič nové. Upozornila na podozrenia z páchania trestnej činnosti pri vypracovaní správy SIS. Hovorila aj o obavách zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. "Táto schôdza mi nijako moje podozrenie nerozplynula," povedala.

Rovnako aj František Majerský (KDH) upozornil na to, že na výbore nezískal žiadne nové informácie. Má podľa vlastných slov naďalej podozrenia zo zneužitia vládnou koalíciou. Poukázal tiež na to, že opozícia nemá prístup k informáciám, ktoré sa preberali na zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Myslí si, že ak existuje obava zo štátneho prevratu organizovaného skupinami zo zahraničia, mali by informáciami disponovať aj opoziční predstavitelia. Bezpečnostná rada SR minulý týždeň rokovala o správe SIS, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať SR. Vláde odporučila prijať nevyhnutné preventívne opatrenia. Prezident Peter Pellegrini, vedenie Národnej rady SR aj premiér Robert Fico (Smer-SD) označili situáciu za vážnu. Premiér sa obáva možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat.