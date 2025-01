AKTUÁLNE Slovensko čelí masívnemu kybernetickému útoku: Podľa premiéra je cieľom zdravotná poisťovňa!

(Zdroj: Topky)

NAŽIVO Tlačový brífing premiéra a ministra zdravotníctva:

Vláda Slovenskej republiky zvolala na túto tému brífing len niekoľko hodín pred piatkovými protestami. "Viem, že tomu nechcete veriť, lebo ste na opačnej strane politickej barikády, ale chcem oznámiť celej Slovenskej republike, že v tomto okamihu prebieha masívny útok. Tentokrát je cieľom Všeobecná zdravotná poisťovňa," vyhlásil premiér na úvod, pričom ho označil za "učebnicový príklad likvidácie vlád".

Fico aktuálny útok spojil s "učebnicovým príkladom rozkladu nepohodlnej vlády"

Sám svoju vládu označil ako suverénnu, ktorá sa nedá zmanipulovať. "Tento príklad nevymysleli ľudia, ktorí chodia na protesty a ktorých reprezentujeme. Vážime si právo na zhromažďovanie a vyjadrovanie názoru. Tento model realizujú predstavitelia slovenskej opozície, mimovládne organizácie financované zahraničím, opozičné médiá a inštruktori zo zahraničia na našom území," pokračoval Fico, ktorý označil EÚ a NATO za slovenský priestor.

"Za tento priestor sme pripravení zabojovať, aby mal primeranú kvalitu. Na základe týchto záverov vzniká napätie. Očakáva sa stret s bezpečnostnými zložkami a to všetko, lebo sa "veci riešia silou"," pokračoval Fico.

Útok mal podľa Fica začať v piatok 24. januára o 12:00 hodine. Išlo vraj o obrovský počet pokusov získavať zo zdraotnej poisťovne vrátane všetkých osobných údajov, či diagnóz chystaných a absolvovaných zákrokov. "Ak by bol tento útok úspešný, dôjde k znefunkčneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku," varoval Fico s tým, že krajina sa voči útoku vraj zatiaľ bráni úspešne. "Nevieme, čo sa bude diať v najbližších hodinách a dňoch," varoval premiér, ktorý nevylúčil ani opätovné problémy s e-receptami.

Zanechal odkaz útočníkom

"Chcem vyzvať každého, nech sa konečne spamätá. Ak niekto nemá rád vládu, ktorá má suverénne názory, tak má prestať fungovať kataster, poskytovanie zdravotnej starostlivosti? To je niečo, čo ja odmietam a nerozumiem tomu. Pripomínam všetkým, že ak majú chuť, nech protestujú, kričia a nech sa nenechajú nahovoriť na tieto zverstvá," zopakoval Fico argumenty, ktoré už viackrát v posledných dňoch vyhlásil.

"Nikdy som nebol svedkom toľkých svinstiev, podrazov a mnohých úkonov zo strany opozície a ich nadržiavačov," dodal štipľavý odkaz Fico, ktorý ešte doplnil, že je vláda "oveľa lepšie pripravená" ako v roku 2018, čím zrejme odkazoval na početné protesty z tých čias.

Poskytovanie starostlivosti nateraz nie je ohrozené, Šaško upovedomil viaceré orgány a nemocnice

"Bol zaznamenaný útok na perimeter zdravotnej poisťovne. Informovali sme všetky kompetentné orgány tohto štátu. Okamžite sme začali konať a vykonávajú sa všetky potrebné útoky na tento kybernetický a bezpečnostný incident. Všetky sa podarilo odvrátiť, no tento útok stále pretrváva. Teraz sedia všetci relevantní aktéri a odborníci štátu, ktorí sa snažia zamedziť nejakému úniku dát, ktorému nateraz aj vďaka ich činnosti neprišlo. Ja môžem z tohto miesta potvrdiť, že aj, ale nie len, v nadväznosti či už na kybernetický útok na kataster, ale aj v nadväznosti na to, o čom bola včerajšia bezpečnostná rada, som okamžite vydal pokyn. Či už je to Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá čelí masívnemu útoku, tak aj Národné centrum zdravotníckych informácií je momentálne v kontrolnom režime. Vydal som pokyn pre všetky podriadené inštitúty a predovšetkým pre štátne nemocnice," povedal na tlačovej konferencii minister zdravontíctva, Kamil Šaško (Hlas-SD).