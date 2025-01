Slovensko chce silné postavenie politiky súdržnosti EÚ aj po roku 2027, uviedol Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko má záujem o udržanie silného postavenia politiky súdržnosti EÚ aj po roku 2027 tak, aby zdroje fondov EÚ boli naďalej významným finančným príspevkom asistujúcim verejným investíciám. Vyplýva to z návrhu Východiskovej pozície SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2027 z dielne ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý je aktuálne v pripomienkovom konaní.

"Zároveň tento dokument upozorňuje na prebiehajúce zmeny v EÚ, ako sú možné rozširovanie a potreba posilnenia konkurencieschopnosti, ktoré môžu mať za následok zníženie vyčlenenia národnej alokácie pre SR. Z toho vyplýva potreba efektívnejšieho využívania finančných zdrojov politiky súdržnosti EÚ na Slovensku vrátane ich koncentrácie na prioritné oblasti," uviedol predkladateľ.

archívne video

Primárnym cieľom v roku 2025 je vyčerpať 1.5 miliardy eur z EÚ (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Slovensko podľa návrhu očakáva politiku súdržnosti EÚ ako hlavnú európsku investičnú politiku, a to s adekvátnym rozpočtom v rámci budúceho viacročného finančného rámca EÚ. Má podporovať všetky regióny EÚ s cieľom znižovania regionálnych rozdielov, prispievať k dosahovaniu európskych cieľov a v prípade potreby pružne reagovať na krízové situácie bez ohrozenia plnenia jej dlhodobých cieľov.

Založená by podľa predkladateľa mala byť na viacúrovňovom modeli zdieľaného riadenia a posilnenom princípe partnerstva. Má sa tým zabezpečiť, že rozhodnutia budú prijímané bližšie k občanom, s dôrazom na miestne potreby a zapojením rôznych aktérov.

Taktiež by mala širšie podporovať integrovaný územný rozvoj s cieľom vytvoriť rovnaké šance pre rozvoj všetkých regiónov pri zohľadnení ich špecifických potrieb. "Dôležitý je polycentrický rozvoj území, podpora udržateľného rozvoja miest a vidieckych oblastí, ako aj pomoc regiónom, ktoré čelia špecifickým problémom," dodal predkladateľ.

Slovensko očakáva aj to, že pevnou súčasťou politiky súdržnosti EÚ bude európska územná spolupráca napomáhajúca vzájomnej spolupráci krajín a európskych regiónov. Podporovať by mala štrukturálne zmeny, a to pri rešpektovaní svojho tradičného cieľa s cieľom posilnenia konkurencieschopnosti a odolnosti členských štátov EÚ a ich regiónov.