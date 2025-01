Politiku zavesil na klinec, no avizuje veľký návrat: Expolitik Bugár bude hviezdiť v televízii, prezradil DETAILY!

Bugár sa zrejme už čoskoro objaví v televízii ako moderátor. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Novinka, ktorú by na začiatku roka 2025 zrejme len málokto čakal. Bývalá výrazná reprezentačná tvár slovenských Maďarov na Slovensku sa opäť objaví vo verejnom dianí. Ide o bývalého predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára, ktorý sa opäť objaví na televíznej obrazovke. Tentokrát však nebude politickým aktérom, ale postaví sa na "druhú stranu" do moderátorského kresla.

Informáciu o kariérnom posune bývalého podpredsedu parlamentu priniesol portál omediach.com. Vec sa má totiž tak, že zakladateľ strany Most-Híd bude mať na televízii TA3 spolu s moderátorom Marošom Košíkom diskusnú reláciu. Jej názov je skutočne kreatívny a politickým pamätníkom z 90. rokov určite veľa napovie.

(Zdroj: SITA/Branislav Bibel)

Povedomý názov relácie

Pravidelná diskusia totiž ponesie názov O tom po tom, čo je Bugárov legendárny citát. Televízia teraz plánuje reláciu vysielať pravidelne každý piatok o 12:30 hodine. Vystrieda tak reláciu Král na ťahu. "Už čoskoro ho uvidíte na TA3. ... Do politiky vstúpil, keď na Slovensku ešte nefungoval internet. Politické turbulencie riešil vetou: "O tom po tom". Áno, presne tak. Béla Bugár mieri k nám. Každý piatok o 12:30 ho môžete sledovať na TA3," oznámil vo vysielaní televízie Košík.

Bélu Bugára si môže verejnosť pamätať ako dlhoročného politika maďarskej národnosti, pôsobil aj ako podpredseda parlamentu a tiež kandidoval do prezidentského úradu. V posledných rokoch sa na verejnom dianí vôbec nepodieľal a ani sa veľmi aktívne neobjavoval na verejnosti.

Bugár to považuje za česť, pôjde o živé vstupy

Pri tejto príležitosti sme známeho politického matadora aj oslovili. Bugár účinkovanie v relácii potvrdil a dodal aj čosi viac. "Áno bude to každý piatok a bude to na živý vstup . Týkať sa to bude hlavne udalostí aktuálneho týždňa. Pre mňa je česť, že ma oslovili - aj tak som sledoval politiku," doplnil Bugár.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Televízia má skúsenosti s bývalými ľuďmi z politiky

Bugár však nebude prvou tvárou televízie, ktorá zakotvila v TA3 a má politickú minulosť. Na túto líniu prišla už skôr bývalá politička a bývalá členka Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie Zuzana Martináková. Tá pred rokmi pôsobila v druhej koalícii Mikuláša Dzurindu a neskôr sa osamostatnila v hnutí Slobodné fórum, ktoré sa však v roku 2006 nedostalo do parlamentu. V súčasnosti v televízii TA3 pôsobí ako riaditeľka spravodajstva a publicistiky a predtým tiež chvíľu uvádzala diskusnú reláciu Pozrime sa na to.

(Zdroj: TA3)