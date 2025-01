Dodatočné peniaze z plánu obnovy by mali dostať štátne nemocnice, uviedol Marek Krajčí

Marek Krajčí (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Dodatočnú finančnú podporu 212 miliónov eur z plánu obnovy by mali dostať štátne nemocnice. Prvým adeptom by mala byť Detská fakultná nemocnica v Košiciach. Myslí si to poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí.