Dodatočných 212 miliónov eur z plánu obnovy prinesie modernizáciu nemocníc, uviedol Šaško

BRATISLAVA - Dodatočných 212 miliónov eur z plánu obnovy by malo do zdravotníctva priniesť modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry, čím by došlo k navýšeniu nových alebo zrekonštruovaných nemocničných lôžok. Na sociálnej sieti to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na návrh revízie plánu obnovy, ktorý v stredu (15. 1.) schválila vláda.

"Vláda SR v stredu schválila návrh, ktorý bude predložený Európskej komisii. Tento krok umožní presunúť prostriedky z nerealizovateľných projektov do regiónov, kde pacienti túto pomoc najviac pocítia. Slovenskí pacienti si zaslúžia zdravotníctvo na úrovni. Investícia do zdravia je vždy investíciou do budúcnosti," ozrejmil Šaško.

Vládny kabinet v stredu schválil návrh revízie plánu obnovy, ktorý predloží eurokomisii. Niektoré míľniky a ciele totiž nie je možné splniť v určenom čase a rozsahu, preto budú v rámci revízie upravené. Zároveň dôjde k navýšeniu finančnej alokácie na tie opatrenia, pri ktorých bola identifikovaná dostatočná absorpčná kapacita na navýšenie súčasných cieľov. Návrh obsahuje aj nové opatrenia, ktoré prispejú k plneniu cieľov plánu obnovy a zároveň bude možné tieto opatrenia zrealizovať do polovice roka 2026. V rámci revízie by malo 212 miliónov eur poputovať do zdravotníctva.