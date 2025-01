Rezort zdravotníctva má pripraviť stanovisko Slovenska k návrhu Globálnej pandemickej dohody

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) má do konca marca predložiť na rokovanie vlády informáciu o stave prípravy Globálnej pandemickej dohody vrátane stanoviska SR k návrhu tejto dohody, ktorým by sa dosiahla maximálne možná suverenita SR. Uvádza to prijaté uznesenie k správe o činnosti splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 pri príprave Globálnej pandemickej dohody a Medzinárodných zdravotných predpisov.