SPP by mal žalovať Gazprom za porušenie zmluvy o dodávkach plynu, tvrdí Progresívne Slovensko

Martin Hojsík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) by mali zabezpečiť, aby Slovenský plynárenský priemysel (SPP) žaloval ruský Gazprom vo veci dodávok zemného plynu. Rusko má totiž zmluvnú povinnosť dopraviť plyn do Veľkých Kapušian, kde si ho SPP preberá a stáva sa slovenským vlastníctvom. Uviedol to v pondelok podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska (PS).