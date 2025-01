Desať krajín EÚ žiada úplny zákaz dovozu ruského plynu, vrátane LNG

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video Premiér Fico napísal ukrajinskému prezidentovi otvorený list (Zdroj: Úrad vlády SR)

Európska komisia zatiaľ so žiadnym návrhom balíka obmedzení neprišla, očakáva sa to však v najbližších dňoch, aby bol dostatok času na prerokovanie sankcií. Šestnásty balík by potom mal byť schválený na konci februára pri príležitosti už tretieho výročia začatia ruskej invázie. Predsedníckou krajinou EÚ je teraz Poľsko, ktoré je veľkým spojencom Kyjeva. Očakáva sa teda, že nový balík únijných postihov by mohol byť voči Moskve veľmi tvrdý a výrazne Rusko zasiahnuť.

Zákaz podporuje asi polovica členských krajín

Dokument podpísalo Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Švédsko. Podľa informácií ČTK však zákaz dovozu ruského LNG teraz podporuje asi polovica členských krajín EÚ. "Je potrebné, aby konečným cieľom bol zákaz dovozu ruského plynu a LNG, a to čo najskôr," uvádza sa v takzvanom non-paper, teda neformálnom dokumente určenom na debatu.

Štrnásty balík sankcií, ktorý bol schválený vlani v júni, už obsahoval zákaz prekládky ruského skvapalneného zemného plynu (LNG). K úplnému zákazu ruského LNG ale Európska komisia nepristúpila, aj vzhľadom na to, že existujú únijné krajiny ako Belgicko, Francúzsko či Španielsko, ktoré ho stále nakupujú vo veľkom. Pätnásty balík sankcií bol schválený vlani v decembri a bol zameraný najmä proti takzvanej tieňovej flotile zahraničných plavidiel, ktoré prepravujú ruské ropné produkty.