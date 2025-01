AKTUÁLNE Plyn v Európe prudko zdražel: Všetko odštartovala správa o pokuse o útok na TurkStream

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Krátko po poludní cena plynu s dodaním vo februári vykazovala vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku rast o 5,4 percenta nad 47,42 eura za MWh. Ceny v TTF sú pre európsky trh určujúce. Začiatkom januára sa cena dostala k 50 eurám a bola najvyššia za viac ako rok.

archívne video

Príhovor Roberta Fica na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ukrajina sa dnes podľa ruského ministerstva obrany pokúsila podniknúť dronový útok na kompresorovú stanicu plynovodu TurkStream v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska, aby narušila dodávky ruského plynu do Európy. Bezpilotné stroje boli zostrelené a stanica pracuje normálne, uviedli Rusi. TurkStreamom prúdi ruský plyn do Turecka a ďalej do južnej Európy.

Invázia ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 vyvolala v Európe energetickú krízu, ktorá na kontinente spôsobila skokový rast cien plynu a premietla sa aj do rastu cien skvapalneného zemného plynu (LNG) vo svete.

Zastavenie toku ruského plynu cez Ukrajinu

Európa pre zastavenie toku ruského plynu cez Ukrajinu od začiatku tohto roka musí nahradiť dodávky zhruba piatimi percentami plynu, a viac tak teraz bude musieť spoliehať na zásobníky, ktorých úroveň je už pod priemerom pre toto ročné obdobie. Kyjev odmietol predĺžiť tranzitnú zmluvu s ruskou spoločnosťou Gazprom, a transport ruského plynu cez svoje územie tak Ukrajina od januára znemožnila.

Zásobníky plynu v EÚ boli k nedeľnému ránu v priemere naplnené zhruba na 66 percent, ukazujú údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). V prípade Česka boli zásobníky naplnené zhruba z 61 percent.