Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Dohoda so školskými odborármi by sa mala uzavrieť do konca januára tohto roka. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v reakcii na piatkové rokovanie ministra školstva výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera (Hlas-SD) so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.