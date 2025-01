Študent odmietol prezidenta v PRIAMOM PRENOSE: Minister školstva reaguje, vraj nám chýba rešpekt!

Študent odmietol podať ruku hlave štátu, pričom na celý incident reagoval minister školstva. (Zdroj: Reprofoto TA3, Topky/Ján Zemiar)

Celú ceremóniu na kameru zachytávala televízia TA3. V istom momente predstúpil pred ministra školstva Tomáša Druckera študent Omaník, ktorý exceluje v matematike. Prebral si cenu, no po natiahnutej ruke prezidenta Pellegriniho sa nečakane odtiahol a gesto ako také verejne odmietol. Trojica sa síce následne ešte stihla odfotiť, no táto udalosť nezostala bez reakcie.

(Zdroj: Reprofoto TA3)

Situácia ma mrzí, no chýba nám vzájomný rešpekt, tvrdí šéf rezortu

Krátko po incidente sa k nemu vyjadril sám Drucker, a to cez status na sociálnej sieti. "Veľmi ma ľudsky mrzí situácia, ktorá nastala dnes v prezidentskom paláci pri oceňovaní študentov," zareagoval minister.

Toho podľa vlastných slov mrzí, že sa tento akt stal predmetom politiky. "Som presvedčený, že bez ohľadu na to, ako sa cítime, čo si myslíme, bez ohľadu na to, ako veľmi navzájom nesúhlasíme, mali by sme byť schopní aspoň podať si ruku a prejaviť vzájomný rešpekt, osobitne k hlave štátu – najvyššiemu a priamo občanmi zvolenému predstaviteľovi Slovenska. Aj to je vyspelosť národa a spoločnosti," dodal Drucker.