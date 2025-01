Výzva pre ministra školstva! Do diskusie o zvyšovaní platov má zahrnnúť aj kraje

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Chceme upozorniť na problém, že navrhované zvyšovanie platov by mohlo byť presunuté na plecia samospráv, čo v praxi znamená ďalší finančný tlak na rozpočty vyšších územných celkov, ktoré už teraz zápasia s dôsledkami konsolidácie a podfinancovania školstva," zdôraznilo združenie. Iba komunikáciou a spoluprácou možno podľa neho zabezpečiť, aby navrhované opatrenia priniesli reálne zlepšenie v školstve.

archívne video

Ministerstvo školstva ponúka učiteľom zvýšenie platov od septembra o 7% (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Ako podotklo, samosprávne kraje spravujú jednu z najrozsiahlejších agend v oblasti školstva, ktorá zahŕňa stredné školy, špeciálne školy, jazykové školy, umelecké školy a školské zariadenia. "Naša úloha je kľúčová nielen pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávacieho procesu, ale aj pri efektívnom financovaní a správe týchto inštitúcií," dodalo SK8. Minister školstva koncom minulého týždňa opätovne rokoval so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Výsledkom zhody je nateraz navýšenie financovania všetkých zamestnancov v školstve vo výške siedmich percent od začiatku septembra 2025. Dohoda so školskými odborármi by sa mala uzavrieť do konca januára tohto roka.