Slovákom priniesol vstup do schengenského priestoru nové možnosti, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Občanom SR priniesol vstup do schengenského priestoru nové možnosti. Poukázal na to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 17. výročia vstupu SR do schengenského priestoru. Upozornil zároveň na to, že schengenský priestor čelí viacerým výzvam a treba vyvíjať maximálne úsilie na obnovu a ochranu jeho funkčnosti.