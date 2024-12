Dvojica nasadla do cudzieho auta: Dobrodružnú jazdu ukončila až priekopa

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

SEREĎ - Zákazník rybárskych potrieb nechal vo štvrtok (19. 12.) ráno na chodníku pred obchodom v Seredi naštartované osobné auto. Situáciu využila dvojica, ktorá do cudzieho auta nasadla a odišla. Nezastavila ju ani nehoda v obci Dolná Streda. Vodič napokon namieril auto do priekopy v obci Trnovec nad Váhom, kde ho aj so spolujazdkyňou policajti obmedzili na osobnej slobode. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.