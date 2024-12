Alkohol za volant nepatrí! Opitý vodič spôsobil v Bratislave nehodu štyroch vozidiel

(Zdroj: facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Podľa doposiaľ zistených informácií 52-ročný vodič vozidla zn. Hyundai Tucson po Vajnorskom nadjazde v smere von z mesta narazil do vozidla zn. Mitsubishi jazdiaceho v rovnakom jazdnom pruhu. Po náraze bolo toto vozidlo odrazené do protismernej časti vozovky. Vodič vozidla zn. Hyundai ďalej pokračoval v jazde, pričom sa dostal pred svetelnú križovatku. Tam narazil do stojaceho vozidla zn. Škoda Octavia, ktoré bolo následne odrazené do pred ním stojaceho vozidla zn. Volkswagen," priblížili policajti.

Vodiča, ktorý nehody spôsobil, podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom 1,83 promile alkoholu. Ostatní vodiči, ktorí boli účastníkmi dopravnej nehody, mali dychovú skúšku negatívnu. "Voči vodičovi pod vplyvom alkoholu bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla polícia.