Benátky sprísnili pravidlá pre oslavy Nového roka: Žiadny alkohol ani paprikový sprej

Podľa mestského nariadenia bude v benátskych obchodoch zakázaný predaj alkoholu od 31. decembra od 19.00 h do 1. januára do 6.00 h. Zakázané bude tiež prinášať a konzumovať nápoje vrátane alkoholických na verejných miestach. Zákaz sa počas silvestrovských a novoročných osláv vzťahuje aj na paprikový sprej. Za porušenie nariadenia hrozí pokuta od 25 do 500 eur.