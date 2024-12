Šokujúce detaily tragickej nehody v Rakúsku: O život prišla slovenská opatrovateľka (†54), domov sa už nevráti!

54-ročná Slovenka sa už domov nevráti, o život prišla pre nezodpovednú jazdu vodiča (Zdroj: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gattendorf)

Incident sa stal v piatok okolo štvrtej hodiny ráno na severovýchodnej diaľnici A6 v obci Parndorf (okres Neusiedl am See). Do nehody boli zapojené tri osobné autá. Vodič z Viedne (28), ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu narazil do vozidla 38-ročného slovenského občana, ktoré sa po zrážke niekoľkokrát prevrátilo a skončilo v ľavom jazdnom pruhu, informuje rakúsky denník Heute.

Do tohto vozidla malo vraziť ďalšie auto, ktoré sa už zrážke nedokázalo vyhnúť. Práve v tomto aute mala sedieť na zadnom sedadle 54-ročná žena, ktorú zo zadného sedadla vymrštilo. Žena následkom vážnych zranení na mieste zomrela. V Rakúsku pracovala ako opatrovateľka a zrejme sa vracala domov na Slovensko po vianočnej službe.

Polícia na mieste podrobila vodičov dychovej skúške, no pri mladom vodičovi, ktorý spôsobil nehodu neverila vlastným očiam. Nafúkal 0,7 promile a nebol držiteľom vodičského oprávnenia. Diaľnica bola až do 10:00 hod uzavretá a ostatní účastníci nehody museli byť prevezení na lekárske ošetrenie do nemocnice v Eisenstadte.