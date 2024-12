Bratislava je hlavné mesto a treba k nemu tak aj pristupovať, tvrdí prezident

Na snímke zľava predseda BSK Juraj Droba, prezident SR Peter Pellegrini a primátor Bratislavy Matúš Vallo. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Bratislava by mala mať za výkon funkcie hlavného mesta špeciálny benefit alebo príplatok zo strany centrálnej vlády. Bol by to prejav vďaky za to, že samospráva hlavného mesta plní iné úlohy ako zvyšok Slovenska. K takejto diskusii sa treba vrátiť. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini na stredajšom stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajom Drobom. Pri BSK ocenil okrem iného vízie na niekoľko rokov dopredu.

"Bratislava je hlavné mesto nás všetkých. Mali by sme k nemu pristupovať tak, ako si svoje hlavné mesto ctia aj ostatné štáty a národy okolo nás. Bratislava je naše hlavné mesto a mali by sme sa k nemu tak aj správať," skonštatoval Pellegrini na brífingu. Hovoriť podľa neho treba aj o budúcom financovaní samosprávy. V tejto súvislosti avizuje veľký samosprávny samit, ktorý plánuje začiatkom budúceho roka v Prezidentskom paláci. O hľadaní a zefektívnení fungovania samosprávy treba podľa hlavy štátu začať "odspodu", nie zo strany centrálnej vlády. Ťažká reforma a postupné zefektívnenie musí prísť podľa neho po vzájomnej dohode a synergii. Dôležitosť vzájomnej synergie samosprávy a štátu vníma aj v téme bezpečnosti. Prihovára sa za to, aby časť represívnej zložky výkonu policajnej činnosti bola presunutá na obce a mestá.

Na úrovni hlavného mesta pozitívne vníma aj tému rozvoja nájomného bývania. Apeluje tiež za spoločné zmierňovanie polarizácie spoločnosti. Pri BSK oceňuje prezident najmä to, že jeho vedenie sa dokáže pozerať pri plánoch a investíciách aj za horizont niekoľkých rokov, teda nielen od jedných volieb do druhých. Za kľúčové považuje sociálnu oblasť a oblasť vzdelávania, v rámci ktorých oceňuje realizované či plánované aktivity kraja. Ako jeden z príkladov spomína kampusy, teda špeciálne vzdelávacie centrá. Takýto kampus športu a zdravia má vyrásť na konci Petržalky, v súvislosti s ktorým chce o podpore hovoriť aj s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). Prezident tiež ocenil opatrenia kraja, ktoré zabezpečili obnovy škôl v rámci Bratislavského kraja z eurofondov. Pozitívne vníma aj investície do obnovy kultúrnych pamiatok či integrovanej dopravy.

Stretnutie ocenil aj primátor Vallo

Droba ocenil, že Pellegrini je prvým prezidentom, ktorý prejavil záujem o samosprávu už počas prvého roku prezidentského mandátu. Rokovania označil za vecné a konkrétne. Priblížil, že prezidentovi reportoval o najväčších úspechoch kraja v oblasti kultúry, za priority označil oblasť sociálnych služieb a vzdelávania. Hovorí o snahe "pozerať sa do budúcna za horizont desiatok rokov." Stretnutie ocenil aj primátor Vallo, podľa ktorého nešlo len o výmenu informácií, ale aj o dialóg.

Pozitívne vníma spoločný pohľad na zmenu financovania samosprávy. "Tvorba rozpočtu samospráv býva často ovplyvnená chaotickým prijímaním niektorých zákonov a poslaneckých zmien v parlamente," zdôraznil Vallo s tým, že hlavné mesto tak za ostatné tri roky prišlo o desiatky miliónov eur. Spomenul tiež rokovania o nájomnom bývaní či bezpečnosti, ale aj dôležitosť kultúry. Pellegrini pripomenul, že samosprávy by mali byť pre centrálnu vládu partnerom. Stoja pred nimi v nasledujúcich rokov veľké výzvy, projekty i problémy, spoločne však vedia hlavné mesto i Bratislavský kraj posúvať dopredu.