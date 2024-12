Asociácia na ochranu práv pacientov verí, že medzi LOZ a vládou dôjde k dohode

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Každé takéto riešenie, aj keď je zákonné, býva kontroverzné. Pre tých, ktorí sú zdraví, to možno príde veľmi násilné a do práv lekárov zasahujúci krok. Ak by vláda, nech by bola akákoľvek, neurobila nič, nemala žiadne opatrenie a došlo by k ohrozeniu života, zdravia, tak by sa verejná mienka opäť obrátila proti vláde aj lekárom, ktorých je viac ako 20 000 a nedali výpovede. Tí, ktorým to zachráni život, ak bude potrebné siahnuť k aplikácii zákona, tí sa zrejme nad tým nebudú pozastavovať," skonštatovala Lévyová.

video

Predstavitelia Lekárskeho odborového združenia pred mimoriadnym zasadnutím sektorovej tripartity (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V reakcii na 19 požiadaviek lekárskych odborárov podotkla, že minimálne v dvoch bodoch ide o individuálne zlyhávanie v niektorých špecializačných odboroch alebo v niektorých nemocniciach. Ide o dĺžku štúdia, prerušenie špecializačného štúdia počas materskej dovolenky. "Zrejme každý podporuje, aby mohli lekári absolvovať praktickú prípravu na atestáciu aj počas rodičovskej dovolenky a už dnes je to zákonné. Avšak ak lekári nemôžu informovať, ktoré konkrétne osoby nedodržiavajú zákony, pri najlepšej snahe je to veľmi náročné to splniť do 31. decembra," doplnila Lévyová.

Takéto individuálne zlyhávanie alebo anonymné prípady by podľa nej nemali byť dôvodom pre ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Najmä ak je účelom výpovedí zabezpečiť systémové zmeny. Podľa odpočtu bolo zrejmé, že väčšina požiadaviek sa buď už naplnila, alebo je stanovený plán plnenia, vrátane určenia komisie, ktorá bude plnenie monitorovať. Dohoda by mala byť vždy kompromisom, teda ústupkom jednej aj druhej strany zo svojich pozícií," skonštatovala prezidentka AOPP.

Asociácia podľa nej verí, že lekári, ktorí podávali výpovede s tým, že nechcú v skutočnosti z práce odísť, postupne svoje výpovede stiahnu. "Určite sú však medzi nimi aj takí, ktorí plánujú zmeniť prácu, a to celá spoločnosť rešpektuje," dodala.

Prezident Peter Pellegrini uplynulý piatok podpísal zákon, súvisiaci s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Legislatíva prináša rozšírenie definície mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Počas nej budú zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.