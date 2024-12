MIMORIADNE Už o pár hodín hrozí totálny KOLAPS zdravotníctva: Lekári sa rozhodli k radikálnemu kroku

Šéf LOZ Peter Visolajský a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Zdroj: TASR/Pavol Zachar, Topky/Ramon Leško)

Lekári z Lekárskeho odborového združenia (LOZ) dávajú v pondelok ráno hromadne výpovede z nadčasov po celom Slovensku. Pre redakciu Topky.sk to uviedol dobre informovaný zdroj z lekárskeho prostredia. "To znamená, že zajtra už nenastúpia do služieb," uviedol zdroj.

archívne video

Kamil Šaško o aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Výpovede z nadčasov a nočných služieb už podalo 340 lekárov z Univerzitnej nemocnice v Košiciach, informovalo LOZ na sociálnej sieti. Výpovede podalo aj 159 lekárov z Univerzitnej nemocnice v Bratislave a taktiež v Nemocnici akademika Ladislava Dérera - Kramáre 122 lekárov.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove podalo výpovede z nočných a víkendových služieb 267 lekárov. "Výpovede podalo dnes v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave 92 lekárov," informovalo v pondelok predpoludním LOZ.

Mimoriadne zasadnutie sektorovej tripartity

Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) zvolal na pondelok mimoriadne zasadnutie sektorovej tripartity k téme výpovedí lekárov. To však ihneď LOZ skritizovalo, pretože podľa lekárskych odborárov sa rokovanie majú odohrať len medzi LOZ a ministerstvom, tak ako o to ministra požiadali. "Na takomto formáte trváme, lebo inak pôjde len o ďalšie neproduktívne sedenie a odsúvanie dohody na neurčito, čím strácame drahocenný čas," uviedol šéf LOZ Peter Visolajský. "Nateraz musíme konštatovať, že dnešnými krokmi situáciu v nemocniciach len eskaluje," zdôraznil zopakujúc výzvu na úzke, bilaterálne rokovanie.

Šaško nerozumie postoju zástupcov Lekárskeho odborového združenia, ktorí podľa rezortu odmietajú rokovať otvorene a konštruktívne. "Naozaj nerozumiem, prečo LOZ robí všetko pre to, aby sa dohoda nepodarila dosiahnuť. Vyzývam ich opätovne na konštruktívnu debatu a spoločné hľadanie riešení. Slovenský pacient musí mať prednosť pred všetkými záujmami a pred zbytočnými konfliktmi, ktoré nie sú potrebné. Na základe včerajších slov pána Visolajského, že mzdy pre lekárov nie sú problém, apelujem na všetkých zdravotníkov, aby neopustili svojich pacientov a aby sme spoločne prostredníctvom rokovaní prispeli k nastoleniu konštruktívneho dialógu a dohode," uviedol minister v pondelok ráno.

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Visolajský by však mal prísť na rokovanie s ministrom Šaškom aj na tripartitu, ktorú zvolal. „Na dohodu treba dvoch, tak prečo tam minister prinesie siedmich,“ povedal šéf LOZ v Infovojne. Zopakoval, že nesúhlasí, aby sa rokovalo v širšom formáte aj s ambulanciami či so súkromnými a štátnymi nemocnicami. Zároveň dodal, že si vie predstaviť aj kompetentnejších ľudí, ako je Šaško.

Zvolanie tripartity sa nepozdáva ani Odborovému združeniu sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA). "V čase, kedy eskaluje spor medzi 3300 lekármi, ktorých záujmy zastupuje LOZ a vládou SR, považujeme takéto široké stretnutia skôr za imitáciu snahy riešiť problémy slovenského zdravotníctva a nie za úprimný záujem krízovú situáciu vyriešiť," uviedli predstavitelia OZ SaPA v stanovisku. Pripojili sa k výzve ministrovi, aby s LOZ rokoval v úzkom kruhu, s cieľom čo najskôr sa dohodnúť.